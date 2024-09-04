Как правильно хранить картошку, чтобы она не испортилась до лета? Вот что нужно сделать за 2-3 недели
Картофель — всесезонный овощ, без которого стол не обходится в разное время года. Вкусный, сытный и полезный, он используется во множестве блюд. Осенью наступает горячая пора его сбора и подготовки к хранению на зиму. Рассказываем, в какой таре и в каких местах хранить запасы картошки, чтобы есть её круглый год.
Какой картофель лучше хранится?
Чтобы картошка как можно дольше оставалась в хорошем состоянии, не пожухла и не потеряла вкусовые качества, перед закладкой урожая на хранение нужно отобрать клубни, которые соответствуют следующим параметрам:
- Твёрдые — сжимайте картофель во время отбора и отбраковывайте мягкие клубни. Крахмал в такой картошке уже начал разрушаться и долго храниться она не будет.
- С плотной и гладкой кожицей. Кожура — защита клубней от негативного воздействия внешней среды. Чем она надёжнее, тем дольше урожай сохранит вкусовые и питательные качества.
- Без повреждений. Любое повреждение кожицы — нарушение защитного барьера. Такой картофель уже начинает потихоньку портиться, и его лучше не отправлять на длительное хранение.
- Без ростков. Начавший прорастать клубень теряет питательные вещества и становится невкусным.
Какие сорта картошки лучше хранить на зиму?
Для длительного хранения подходят среднеспелые и позднеспелые сорта. У них хорошая лёжкость, и они способны хорошо сохраниться даже до следующего урожая.
Ранние сорта картошки к весне теряют вкус и часть питательных веществ, поэтому их лучше хранить как посадочный материал.
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Как правильно подготовить картошку к хранению
Если у вас есть участок с картофелем, и вы собрали урожай, клубни нужно просушить. Сразу же после сбора картофелинам нужно дать полежать несколько часов, чтобы налипшая на них почва подсохла и отвалилась.
Затем картофель отправляют на более длительную просушку в прохладное место на 2-3 недели. За это время клубни адаптируются к новым условиям, а кожура станет более плотной. Пока картофель сушится, его регулярно нужно проверять и убирать начавшие портится клуби.
Непосредственно перед закладкой урожая на хранение картошку нужно перебрать, отделив повреждённые, мелкие и слишком крупные картофелины. Для хранения лучше всего подходит картофель средних размеров. Важно: мыть клубни перед закладкой на хранение нельзя! На кожуре может остаться влага, в которой начнут размножаться бактерии и грибки.
Если картофель покупной, с него достаточно стряхнуть грязь и можно сразу же отправлять клубни на хранение. В чём лучше хранить картофель
Хранить картошку нужно в таре с хорошей вентиляцией. Для длительного хранения картошки подходят:
- картонные, деревянные и пластовые коробки и ящики;
- корзины;
- сетчатые мешки;
- бумажные пакеты;
- полиэтиленовые пакеты с перфорацией.
[info_b]Важно: нельзя хранить картофель в полиэтиленовых пакетах без доступа воздуха. Из-за отсутствия вентиляции внутри будет накапливаться влага, выделяемая клубнями, и картошка начнёт гнить.[/info_b]
Где лучше хранить картошку
По мнению американских аграриев, идеальное место для длительного хранения картофеля должно отвечать определённым требованиям.
Быть постоянно прохладным. Идеальная температура для хранения картофеля составляет от 4 до 10 °С. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале ScienceDirect, в таких условиях клубни картофеля в четыре раза дольше сохраняют питательные свойства, чем при компактной температуре.
Важно, чтобы температура в месте хранения картофеля не опускалась ниже 10 °С, так как в таких условиях крахмал в картофеле превращается в сахар, что приводит к сладкому вкусу овоща и обесцвечиванию при приготовлении.
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Нельзя хранить картошку рядом с источниками тепла — она начнёт прорастать, станет дряблой и потеряет вкусовые и питательные свойства.
Быть тёмным. Картофель нельзя долго хранить на свету, так как в нём начинает вырабатываться соланин — токсичное растительное соединение. Соланин вызывает тошноту, рвоту, диарею, а при сильном отравлении, если съесть много позеленевшего на свету картофеля — кому и даже смерть.
Быть хорошо проветриваемым. Так как картошка выделяет влагу, важно, чтобы она хранилась в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы клубни не начали гнить.
С учётом этих требований можно подобрать подходящее место для хранения картофеля.
Погреб, подвал, балкон, гараж и кладовка
Эти места лучше всего подходят для длительного хранения картошки, но нужно учитывать влажность воздуха. Если на стенах и на клубнях скапливается конденсат, в помещении излишняя влажность. Проблема решается покупкой осушителя влажности.
Гараж и подвал в частном доме — практически идеальные места для хранения картошки. На неутеплённом балконе в сильные морозы картофель может замёрзнуть, поэтому в холода его клубни придётся утеплять.
Хозяйственный шкаф
За неимением более подходящих мест хранить картофель можно в шкафу, который расположен в отдалении от батарей. Нужно регулярно проветривать шкаф и следить, чтобы свет не попадал на клубни.
Холодный шкаф под окном
В домах старого фонда на кухнях могли сохраниться встроенные под окном шкафы-холодильники. Температура в них подходит для хранения картошки, но в сильные морозы может опускаться ниже допустимого минимума.
Холодильник
Хранить картофель в холодильнике можно, но лишь небольшой запас и непродолжительное время. Самое подходящее место — отсеки, расположенные подальше от морозильной камеры, в которых поддерживается температура около 2–5 °С.
Желательно хранить картошку отдельно от овощей и фруктов, так как они выделяют влагу и этим способствуют прорастанию клубней. Исключение составляет свёкла — она поглощает излишнюю влагу, и её можно размещать в отсеке с картофелем для предотвращения прорастания. Также для удаления излишков влаги к картофелю можно класть пучки сушёной полыни, мяты или лаванды.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить картофель свежим и вкусным на протяжении длительного времени.
Ранее Telegraf.news писал, что для готовки удобнее всего хранить картофель внутри дома либо квартиры. Каждый, кто так делает, наверняка сталкивался с проблемой: картофель начинает быстро увядать и пускать корни. К счастью, этого можно избежать, если знать, как хранить картошку, и прибегнуть к одной хитрости.
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