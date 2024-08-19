Большинство белорусов неправильно натирают картошку для драников? С методом 1:1 вы забудете о резиновом вкусе

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Опубликовано: 19.08.2024 12:16 , Обновлено: 19.08.2024

Как приготовить вкусные хрустящие картофельные драники? Многие белорусы (да и не только) это блюдо обожают, однако оно не всегда оправдывает наши ожидания. Если у вас нет проверенного способа их приготовления, попробуйте воспользоваться гениальным методом 1:1.

Метод 1:1

Получить хрустящие драники не всегда просто. Иногда неправильный выбор ингредиентов или недостаточная обжарка влияют на их текстуру и конечный вариант. Часто мы кладем слишком много смеси в слишком малое количество масла, и в результате получаем пересушенные снаружи и сырые внутри драники.

На самом деле масло для жарки должно быть горячим и доходить до половины выложенного блинчика.

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Но это еще не все. Оказывается, ключ к успеху - в том, как вы натрете картофель. Про такой лайфхак знают немногие. Так, если вы все делаете правильно, но результат вас не впечатляет, попробуйте подготовить овощи по методу 1:1.

Он заключается в том, чтобы попеременно натереть картофель на средней терке и на самой крупной. Именно это сделает драники хрустящими и очень вкусными после обжаривания.

Как сделать драники без терки? Этот простой трюк позволит сэкономить время и силы

Не знаете хорошего рецепта? Ниже вы найдете пропорции для идеальной смеси для картофельных оладий.

Как приготовить картофельные драники? Простой рецепт, который всегда получается

Чтобы приготовить лучшие драники, вам нужно запастись правильным картофелем. Лучше всего подойдет старый, мучнистый, не содержащий много воды. Благодаря этому смесь после прессования будет сухой, а жир не будет опасно растекаться по бокам.

[info_b]Этот рецепт для тех, кто любит драники с мукой, луком и яйцами.[/info_b]

Для приготовления блюда вам потребуется:

1 кг картофеля;

2 яйца;

2 средних луковицы;

1-3 столовые ложки пшеничной муки;

соль;

перец;

масло для жарки.

Натрите лук на мелкой терке, а картофель подготовьте по методу 1:1. Выложите натертые овощи на чистую ткань и слейте лишнюю воду.

Затем положите их в миску, вбейте яйца, добавьте муку и специи и тщательно перемешайте.

В большую сковороду влейте масло и разогрейте его до 180 градусов. Ложкой выкладывайте получившееся тесто, слегка разравнивая его. Обжарьте до золотисто-коричневого цвета с каждой стороны.

Снимите со сковороды и переложите на тарелку, выстеленную бумажным полотенцем, чтобы слить лишнее масло. Подавайте с любимыми начинками.

[info_b]Чтобы проверить, правильно ли нагрето масло, проведите картофельный тест. Просто опустите кусочек овоща в горячий жир и посмотрите, что произойдет. Если он начинает шипеть, значит, вы можете жарить оладьи без проблем. Если ничего не происходит, подождите еще немного и через некоторое время проведите еще один тест.[/info_b]

Вкуснее чем драники? Эти овощные оладьи могут покорить любого

Полезны ли драники?

У драников, как и у других подобных блюд, есть как преимущества, так и недостатки.

Польза драников

Питательность. Драники содержат картофель, который богат углеводами, витаминами (особенно витамином C) и минералами, такими как калий. Энергия. Благодаря высокому содержанию углеводов, драники могут быть хорошим источником энергии, особенно для активных людей. Вариативность. Их можно готовить с различными добавками, такими как лук, морковь или зелень, что увеличивает питательную ценность блюда.

Вред драников

Высокое содержание жиров. При жарке драники впитывают масло, что увеличивает их калорийность и содержание жиров. Чрезмерное употребление может привести к набору веса. Гликемический индекс. Картофель имеет высокий гликемический индекс, что может быть проблемой для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем сахара в крови. Отсутствие белка. Блюдо не содержит достаточного количества белка, что делает их менее сбалансированным блюдом, если употреблять их в качестве основного источника питания.

Таким образом, драники могут быть вкусным и питательным дополнением к рациону, но важно соблюдать умеренность и сочетать их с другими продуктами для достижения сбалансированного питания.

Ранее Telegraf.news писал, что драники очень хорошо впитывают в себя растительное масло, делая их менее хрустящими и гораздо более калорийными. Чтобы этого не произошло, достаточно изменить классический способ приготовления. Почему стоит забыть о сковороде и замените ее на несколько необычное решение, которое действительно творит чудеса.

Как приготовить драники без жарки на масле? Так они получатся более вкусными и хрустящими