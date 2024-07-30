Что белорусам замариновать вместо огурцов? Картошку! Вот как сделать вкусную закуску на зиму
Летом 2024 года многие белорусы (и не только) пожаловались на дефицит огурцов. Из-за жары и других факторов на грядках не очень-то и весело. Что же заготовить на зиму, чтобы зимой не остаться без закуски? Картофель - отличный вариант.
Как замариновать картошку?
Маринованный картофель — большая редкость даже среди тех, кто часто закатывает на зиму различные овощи и салаты. Однако эту необычную закуску стоит попробовать всем.
Как замариновать картофель и приготовить из него вкуснейшее блюдо? На это не понадобится много времени и ингредиентов. Идеальная замена закатанным огурцам, которые в этом году уродились не у всех белорусов.
Эти специи по-разному влияют на закатки. Что и куда добавлять, чтобы хрустело, пахло или стало пряным?
Ингредиенты
- 4-5 крупных картофелин (можно нарезать нарезать брусочками примерно 8 мм);
- 2-3 веточки розмарина;
- 1 ч. л. соли;
- 1 л воды.
[info_b]Также по банкам можно разложить зубчики чеснока.[/info_b]
Способ приготовления
Вскипятите воду в кастрюле, растворите в ней соль и дайте остыть. Положите картофель вместе с розмарином в ошпаренные банки. Залейте остывшей водой и оставьте в темном месте на 7-10 дней.
[info_b] Врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ “Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска” Наталия Чернявская рассказывала, что в закатках, несмотря на термическую обработку, сохраняются минеральные вещества. Например, кальций и магний, полезные для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Однако некоторым белорусам стоит употреблять маринованные овощи осторожно. А именно тем, кто страдает:
- гастритом;
- повышенной кислотностью;
- язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Такие картофельные консервы можно есть прямо из банки, а можно пойти дальше и приготовить из них картошку фри.
Как приготовить фри из маринованного картофеля?
Вам понадобится:
- маринованные картофельные палочки;
- масло для жарки;
- по желанию для посыпки: паприка, кайенский перец, розмарин, тертый сыр пармезан.
Способ приготовления:
Слейте с картофеля маринад и промокните его бумажным полотенцем.
В кастрюле или на сковородке разогрейте большое количество масла на среднем огне до 170 градусов. Опускайте картофель партиями и жарьте около 4 минут.
Переложите в миску, застеленную бумажным полотенцем, и дайте остыть.
Затем разогрейте масло до около 200 градусов. Бросьте остывший картофель на минуту, чтобы он подрумянился.
Подавайте как гарнир к ужину или как закуску со специями (или без них) по вашему выбору.
Ранее Telegraf.news предлагал два не самых обычных рецепта закаток, зато оригинальных и очень вкусных. Для одного придется сходить в магазин — за лимонами. А вот во втором мы справимся своими силами. Ведь «заразу»-кабачок ничего не берет. Они уже пошли во всю, несмотря на жару и грозы.
Что замариновать белорусам, если огурцы не пошли, а руки чешутся? Нашли пару очень вкусных вариантов