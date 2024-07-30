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Что белорусам замариновать вместо огурцов? Картошку! Вот как сделать вкусную закуску на зиму

Что белорусам замариновать вместо огурцов? Картошку! Вот как сделать вкусную закуску на зиму
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Летом 2024 года многие белорусы (и не только) пожаловались на дефицит огурцов. Из-за жары и других факторов на грядках не очень-то и весело. Что же заготовить на зиму, чтобы зимой не остаться без закуски? Картофель - отличный вариант.

Как замариновать картошку?

Маринованный картофель — большая редкость даже среди тех, кто часто закатывает на зиму различные овощи и салаты. Однако эту необычную закуску стоит попробовать всем.

Как замариновать картофель и приготовить из него вкуснейшее блюдо? На это не понадобится много времени и ингредиентов. Идеальная замена закатанным огурцам, которые в этом году уродились не у всех белорусов.

Эти специи по-разному влияют на закатки. Что и куда добавлять, чтобы хрустело, пахло или стало пряным?

Ингредиенты

  • 4-5 крупных картофелин (можно нарезать нарезать брусочками примерно 8 мм);
  • 2-3 веточки розмарина;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 л воды.

[info_b]Также по банкам можно разложить зубчики чеснока.[/info_b]

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Способ приготовления

Вскипятите воду в кастрюле, растворите в ней соль и дайте остыть. Положите картофель вместе с розмарином в ошпаренные банки. Залейте остывшей водой и оставьте в темном месте на 7-10 дней.

[info_b] Врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ “Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска” Наталия Чернявская рассказывала, что в закатках, несмотря на термическую обработку, сохраняются минеральные вещества. Например, кальций и магний, полезные для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Однако некоторым белорусам стоит употреблять маринованные овощи осторожно. А именно тем, кто страдает:

  • гастритом;
  • повышенной кислотностью;
  • язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Такие картофельные консервы можно есть прямо из банки, а можно пойти дальше и приготовить из них картошку фри.

Как приготовить фри из маринованного картофеля?

Вам понадобится:

  • маринованные картофельные палочки;
  • масло для жарки;
  • по желанию для посыпки: паприка, кайенский перец, розмарин, тертый сыр пармезан.

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Способ приготовления:

Слейте с картофеля маринад и промокните его бумажным полотенцем.

В кастрюле или на сковородке разогрейте большое количество масла на среднем огне до 170 градусов. Опускайте картофель партиями и жарьте около 4 минут.

Переложите в миску, застеленную бумажным полотенцем, и дайте остыть.

Затем разогрейте масло до около 200 градусов. Бросьте остывший картофель на минуту, чтобы он подрумянился.

Подавайте как гарнир к ужину или как закуску со специями (или без них) по вашему выбору.

Ранее Telegraf.news предлагал два не самых обычных рецепта закаток, зато оригинальных и очень вкусных. Для одного придется сходить в магазин — за лимонами. А вот во втором мы справимся своими силами. Ведь «заразу»-кабачок ничего не берет. Они уже пошли во всю, несмотря на жару и грозы.

Что замариновать белорусам, если огурцы не пошли, а руки чешутся? Нашли пару очень вкусных вариантов

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