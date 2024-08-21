Эти помидоры на завтрак вкуснее омлета. Как приготовить томатные лукошки с яйцом?
Хорошее блюдо, приготовленное на завтрак, не только заряжает энергией на предстоящий день, но и задаёт тон настроению. Из-за недостатка времени по утрам хитами на завтрак чаще всего становятся незатейливые и простые рецепты блюд вроде омлета или бутербродов. Однако утренний приём пищи можно сделать по-настоящему сытным и запоминающимся, если внести некоторую долю креатива. Рассказываем, как приготовить лукошки из помидоров, яиц и сыра. Эта закуска не потребует множества ингредиентов и времени для готовки, но приятно удивит своим вкусом и сытностью.
Всем известно, что завтрак - самый важный приём пищи за день. Но не у всех есть время его приготовить. Если вы принадлежите к группе людей, которые всегда куда-то спешат по утрам, то вы должны знать этот рецепт завтрака. Это блюдо не только невероятно вкусное, но и быстрое в приготовлении.
Для него вам понадобится не так много ингредиентов. Наиболее важными являются помидоры, с которыми в сезон овощей едва ли возникнут трудности. Кроме них, вам также понадобится яйцо и ещё несколько добавок, которые приведены в списке ингредиентов. Вероятно, большая часть из них и так обитает в вашем холодильнике. Если же нет, то это блюдо определённо стоит того, чтобы закупиться некоторыми продуктами.
Томатные лукошки с яйцом и сыром
Ингредиенты:
- 3 больших помидора
- 3 яйца
- 50 г ветчины
- 50 г моцареллы
- 50 кубиков жёлтого сыра
- 1-2 зубчика чеснока
- перец
- соль
Приготовление:
- Для начала подготовьте помидоры. Помойте овощи, срежьте их верхнюю часть, где находится плодоножка. Ножом или ложкой вырежьте середину. Поместите мякоть в миску.
- Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в помидоры. Накройте его ломтиками моцареллы и ветчиной. Разбейте сверху яйцо, приправьте перцем и солью.
- Натрите жёлтый сыр на мелкой тёрке и положите его на яйцо. Запекайте помидоры в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут. Когда все будет готово, подавайте к завтраку тёплым.
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