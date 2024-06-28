Зачем пить настой из лаванды? Зная это, вы перестанете использовать её лишь для украшения клумбы

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Опубликовано: 28.06.2024 14:15 , Обновлено: 28.06.2024

Владельцы приусадебных участков всё чаще украшают свои клумбы лавандой, относясь к ней как к декоративному растению. А меж тем это растение не только обладает выдающимися ароматическими свойствами, но и благотворно влияет на нервное состояние, желудок и сон. Рассказываем о полезных свойствах популярного цветка и делимся рецептом приготовления вкусного и полезного для здоровья настоя.

У вас в саду есть лаванда? Вместо того, чтобы просто любоваться ею издалека, отломите веточки и высушите их. Это ценный материал для приготовления успокаивающего чая, который принесет много пользы всему организму. Он улучшит сон, успокоит нервы и поможет пищеварению. Узнав об этих полезных свойствах лаванды и не только, вы наверняка захотите заготовите её запасов побольше, чтобы можно было заваривать ее круглый год.

Какими свойствами обладает лаванда?

Цветы лаванды не только красиво выглядят и прекрасно пахнут, но также содержат множество ценных свойств. В них содержится много эфирных масел, а также много дубильных веществ, фитостеролов, антоцианов и органических кислот. Самый простой способ усвоить все эти вещества — приготовить простой настой цветков лаванды. Все, что вам нужно сделать, это собрать их на рубеже июля и августа, а затем разложить в сухом, затененном и проветриваемом месте.

Таким образом вы получите ценные травы, из которых можно заваривать вкусный и полезный для организма настой. Чем полезен лавандовый чай? Этот ароматный напиток обладает удивительным количеством ценных свойств:

обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами,

улучшает пищеварение и поддерживает секрецию желудочного сока,

положительно влияет на работу кишечника, помогает при метеоризме и запорах,

обладает обезболивающими свойствами,

оказывает успокаивающее действие и облегчает засыпание.

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Как приготовить лавандовый настой?

Когда цветы собраны и высушены, приготовить лавандовый чай очень легко. Все, что вам нужно сделать, это насыпать 1 чайную ложку сушеной травы в стакан, залить кипятком и оставить под крышкой на 5 минут. По истечении этого времени готовый настой лаванды можно пить горячим или дать ему остыть и пить холодным.

Лавандовый чай вкусен сам по себе или в чистом виде, но его также можно приготовить с лимонным соком, медом или небольшим количеством сахара. Интересно, что лаванду также можно варить в молоке, и в этом варианте она будет не менее вкусной.

Сколько можно пить лавандового настоя?

Несмотря на все свои ценные свойства, настой лаванды не следует пить в слишком больших количествах. Его достаточно пить два раза в день, а последнюю порцию лучше всего готовить непосредственно перед сном. Интересно, что этот же настой (разумеется, без предварительного подслащивания) можно использовать и наружно, например для мытья кожи. Таким способом вы создадите натуральный тоник для лица за копейки. Он окажет антибактериальное действие и поможет снизить выработку кожного сала, что особенно важно для людей с жирной и комбинированной кожей.

Что можно сделать из лаванды? Другие ароматные рецепты

Если настой лаванды побуждает вас к дальнейшим экспериментам с лавандой на кухне, обязательно попробуйте добавлять ее в маринады или заправки для салатов. Из этих ароматных цветов можно приготовить вкуснейший лавандовый сироп, который будет полезен круглый год в качестве основы для лимонада или добавки к чаю.

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