Эту хитрость с драниками знают не все. Что добавить, чтобы они не потемнели?

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Опубликовано: 10.11.2023 11:22 , Обновлено: 10.11.2023

Иногда драники при жарке сильно темнеют. Это, конечно же, никак не влияет на их вкус — лишь на внешний вид. Но если вы хотите подать на стол красивое, вкусное и хрустящее блюдо, используйте один ингредиент. Этот простой трюк действительно поможет драникам не потемнеть.

Почему драники темнеют?

Объяснение неаппетитному процессу потемнения тертого картофеля кроется в химии. Так, в этом популярном овоще содержится фермент - полифенолоксидаза, который очень быстро вступает в реакцию с кислородом, в результате чего цвет картофеля меняется.

Это явление относится не только к тертому варианту. Целый, очищенный картофель также быстро темнеет. В этом случае достаточно облить его холодной водой. А что можно сделать, чтобы не потемнели сами драники?

Что добавить к драникам?

Существует множество рецептов приготовления этого картофельного блюда, но ни один из них не предотвращает его потемнение.

Обычно единственное решение этой проблемы — жарить драники сразу после натирания, чтобы картофель не успел изменить цвет. Но что делать, если вы планируете отложить картофельную массу на некоторое время и использовать ее через несколько часов?

Тогда на помощь приходит один популярный ингредиент. Достаточно совсем немного, чтобы оладьи не приобрели нежелательный цвет. Для этого нужно посыпать верхнюю часть смеси мукой, затем накрыть миску салфеткой и поставить в холодильник. Мука образует защитную пленку, отделяющую ферменты картофеля от кислорода.

[info_b]Однако не стоит перебарщивать с количеством, так как впоследствии могут возникнуть проблемы с консистенцией блинов.[/info_b]

Еще один способ — добавить сметану. Небольшое ее количество эффективно замедлит процесс потемнения картофеля.

Кроме того, должен помочь лимонный сок. Он нейтрализует эффект окисления, но при этом изменяет вкус блюда. Но с ним лучше не перебарщивать.

А как сделать драники хрустящими?

При приготовлении многие хотят, чтобы оладьи получились очень хрустящими. Как добиться такого эффекта? Необходимо устранить три распространенные ошибки.

Итак, стоит отточить правильную технику жарки блинов, чтобы они получились восхитительно хрустящими. Прежде всего, картофельную смесь не следует помещать в слишком холодное масло. Также не должно быть слишком мало масла, так как оладьи могут подгореть.

Другая распространенная ошибка - слишком много картофельной массы в масле, из-за чего блины получаются слишком толстыми. Лучше распределить ее тонким слоем, тогда драники не только быстрее прожарятся, но и станут более хрустящими.

Кстати, вот один из способ приготовить вкусные драники (с копченой грудинкой):

Чем можно заменить картошку в драниках?

А вы знали, что драники можно приготовить не только из картошки? Конечно, классическое блюдо будет место в сердцах у большинства белорусов. Однако можно дать шанс такому прекрасному блюду, как морковные блины. Тем более, что нутрициологи советуют чаще есть этот овощ как в свежем, так и приготовленном виде.

Нутрициологи посоветовали чаще готовить драники из морковки. Что в них такого особенного?

А ранее Телеграф писал, что для приготовления драников совсем не обязательно тереть картофель. Там же вы найдете еще один простой и проверенный рецепт.

Как сделать драники без терки? Этот простой трюк позволит сэкономить время и силы