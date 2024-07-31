Из чего делают магазинный васаби на самом деле? Вот какой порошок заменяет настоящий «японский хрен»

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Опубликовано: 31.07.2024 11:12 , Обновлено: 31.07.2024

Многие любители суши и роллов предпочитают в качестве приправы к ним васаби, который придаёт блюдам остроту. Но не все знают, что чаще всего тот, который подают в суши-ресторанах или продают в магазинах — ненастоящий. Узнали, почему так происходит и из чего делают магазинный васаби.

Что такое васаби

Васаби — острая приправа растительного происхождения, которая широко используется в японской кухне и популярна во многих других странах.

Васаби делают из корневища многолетнего травянистого растения васаби (лат. Eutrema japonicum), которое выращивают преимущественно в Японии.

Как и хрен, васаби относится к семейству Brassicaceae, или крестоцветным, поэтому его ещё называют «японским хреном». По вкусу васаби действительно похож на хрен, и имеет схожую текстуру.

Чаще всего васаби используют как одну из приправ к суши, сашими и роллам.

Считается, что натёртый корень васаби стали применять в качестве приправы к суши в XIII в Японии.

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Состав магазинного васаби

Найти в белорусских магазинах настоящий васаби невозможно. То, что продаётся как васаби, на самом деле представляет собой имитацию, изготовленную из хрена, горчицы, пищевого красителя и специй. В магазинном васаби его или нет совсем, или его доля составляет не более 5%.

Если изучить этикетки представленного в Беларуси васаби, то видно, что на первом месте стоит корень хрена, а васаби в виде порошка упоминается где-то в конце списка ингредиентов. В некоторых магазинных васаби его нет совсем.

Также стоит отметить, что в васаби, изготовленном в Беларуси, используется свежий корень хрена, и в названии приправы указано, что это хрен «Васаби». В продукции сторонних производителей часто используется порошок хрена, а в названии приправы беззастенчиво указано, что это васаби. Это вводит покупателей в заблуждение.

[info_b]Напоминание: всегда изучайте этикетку продукта и его состав перед покупкой, чтобы не попасться на обман.[/info_b]

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Почему настоящий васаби заменяют хреном и горчицей

Имитацию васаби чаще всего используют за пределами Японии, а также в недорогих японских суши-ресторанах. Всё дело в дороговизне корня васаби.

Настоящий васаби сложен в выращивании. Он растёт в особых условиях: во влажных, затенённых местах с проточной водой и при температуре 10-17°C. Многие из японских ферм по выращиванию васаби находятся высоко в горах, в труднодоступных местах.

Васаби можно собирать и сажать в любое время в течение года, но лучшим временем считается смена сезона весной или осенью, когда условия выращивания оптимальны из-за прохладной и влажной погоды, которую предпочитает растение.

Для приготовления приправы подходят корни возрастом более двух-трёх лет.

В Японии выращивают так мало васаби, что не могут удовлетворить даже собственный внутренний спрос.

Сложность выращивания васаби влияет на его стоимость — цена корневищ может достигать приличных сумм. Так как в промышленных масштабах выращивать васаби сложно, поэтому приходится заменять его имитацией.

Как отличить настоящий васаби от имитации

Настоящий, свеженатёртый васаби не такой острый, как его имитация. Он может быть даже сладковатым — такой иногда используется в роллах вместо начинки.

Настоящий японский васаби называется хон васаби (本わさび) и обычно поставляется из Японии в другие страны в замороженном виде для сохранения вкуса.

Чтобы убедиться, что перед вами настоящий васаби, произведённый в Японии, в списке ингредиентов он должен быть указан первым как わさび, ワサビ.

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Можно ли вырастить васаби самому?

Выращивание васаби в домашних условиях осложняется из-за специфических условий, необходимых для его роста. Однако, если у вас есть возможность создать условия, близкие к естественным условиям произрастания васаби (проточная вода и прохладная температура), то возможно вырастить его самостоятельно.

Где купить настоящий васаби

За пределами Японии найти в магазинах настоящий корень васаби очень сложно. Если хочется попробовать аутентичную приправу, можно заказать её в интернет-магазине, например, на Amazon.

Польза васаби

Васаби обладает рядом полезных свойств. Он содержит витамины A, C, E, K, B6, фолиевую кислоту, рибофлавин, тиамин, ниацин, пантотеновую кислоту, кальций, железо, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, медь и селен. Кроме того, васаби может помочь снизить уровень холестерина и улучшить кровообращение. Изотиоцианаты в его составе являются мощными антикоагулянтами. Они помогают разжижать кровь и предотвращать образование тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако стоит помнить, что васаби — это острый продукт, и его употребление может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять его с осторожностью.

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