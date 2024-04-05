Почему на бутылках с водой есть срок годности? Узнали, портится ли она

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Опубликовано: 05.04.2024 12:38 , Обновлено: 05.04.2024

Мы привыкли видеть сроки годности на продуктах питания. Молоко скисает, хлеб черствеет, фрукты гниют - это естественный ход вещей. Но что насчет воды, основы жизни, самого простого и, казалось бы, вечного вещества на планете? Оказывается, и у нее есть срок годности! Но прежде чем вы побежите проверять запасы в своих буфетах, давайте разберемся, в чем же дело.

Когда появился срок годности воды?

На протяжении тысячелетий люди черпали воду из природных источников: рек, озер, родников, подземных пластов. Вопрос о сроке годности в те времена просто не стоял.

Появление бутилированной воды в конце XIX века стало настоящей революцией. Теперь воду можно было брать с собой в дорогу, на работу, на пикник.

Вплоть до 1987 года производители бутилированной воды не были обязаны указывать срок годности. Все изменилось, когда штат Нью-Джерси (США) принял закон, требующий от всех пищевых продуктов, включая воду, иметь срок годности. Причём не более двух лет. Это нововведение быстро распространилось по всему миру, в том числе было введено и в Беларуси.

Виновата тара, а не содержимое

Отметим сразу: сама вода не портится. Молекулы H₂O остаются стабильными на протяжении миллионов лет. Тогда почему же на бутылках стоит заветная дата? Ответ прост: дело в таре.

Пластиковые бутылки - самый популярный вид упаковки для воды. Они легкие, удобные, но, увы, не идеальные. Со временем пластик может выделять в воду химические вещества, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты. Как выяснили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения, BPA может имитировать действие гормона эстрогена и нарушать эндокринную систему, что особенно опасно для беременных женщин и детей.

- самый популярный вид упаковки для воды. Они легкие, удобные, но, увы, не идеальные. Со временем пластик может выделять в воду химические вещества, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты. Как выяснили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения, BPA может имитировать действие гормона эстрогена и нарушать эндокринную систему, что особенно опасно для беременных женщин и детей. Стеклянные бутылки - более экологичный и безопасный вариант. Стекло не вступает в реакции с водой и не выделяет вредных веществ. Однако стекло хрупкое и тяжелое, что делает его менее удобным для повседневного использования.

- более экологичный и безопасный вариант. Стекло не вступает в реакции с водой и не выделяет вредных веществ. Однако стекло хрупкое и тяжелое, что делает его менее удобным для повседневного использования. Тетрапак — многослойная упаковка, состоящая из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги. Она легкая, удобная и обеспечивает хорошую защиту от света и воздуха, что продлевает срок годности воды.

— многослойная упаковка, состоящая из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги. Она легкая, удобная и обеспечивает хорошую защиту от света и воздуха, что продлевает срок годности воды. Алюминиевые банки — легкие и прочные, обеспечивают хорошую защиту от света и воздуха. Однако алюминий может вступать в реакцию с водой, поэтому внутренняя поверхность банок покрывается специальным защитным слоем.

Срок годности воды: от чего он зависит?

Срок годности воды в бутылках обычно составляет от 1 до 2 лет. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Тип тары: как мы уже выяснили, пластик “стареет” быстрее стекла.

как мы уже выяснили, пластик “стареет” быстрее стекла. Условия хранения: вода в бутылках должна храниться в прохладном, темном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Исследование, опубликованное в журнале “Nature Food”, показало, что высокие температуры ускоряют процесс выделения химических веществ из пластика в воду.

вода в бутылках должна храниться в прохладном, темном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Исследование, опубликованное в журнале “Nature Food”, показало, что высокие температуры ускоряют процесс выделения химических веществ из пластика в воду. Наличие газа: газированная вода теряет свои пузырьки и вкусовые качества быстрее, чем негазированная.

Минеральная вода: свои нюансы

Срок годности минеральной воды имеет ещё большее значение, чем у обычной, из-за ее особого состава и возможных изменений, которые могут произойти при хранении. Чаще всего минералка содержит соли и вещества, которые при изменении условий хранения (например, при повышении температуры) могут выпадать в осадок. Это не обязательно делает воду опасной, но может влиять на ее вкус и внешний вид.

Как и обычная вода, минеральная вода может взаимодействовать с материалом тары. В пластиковых бутылках это может привести к выделению химических веществ, как было описано ранее.

Некоторые минеральные воды имеют низкий уровень pH, что делает их более кислыми. Со временем pH может еще больше снизиться из-за взаимодействия с углекислым газом в воздухе или материалом тары.

Некоторые минеральные воды чувствительны к свету, который может разрушать содержащиеся в них полезные вещества. Плюс со временем даже из закрытой бутылки банально улетучивается газ, если вода изначально его содержит.

Как определить, что вода испортилась?

Даже если срок годности воды еще не истек, есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что ее лучше не пить:

Изменение вкуса или запаха: вода должна быть безвкусной и без запаха. Любые посторонние привкусы или ароматы - сигнал тревоги.

вода должна быть безвкусной и без запаха. Любые посторонние привкусы или ароматы - сигнал тревоги. Помутнение: чистая вода прозрачна. Если вода стала мутной, это может быть признаком наличия бактерий или других загрязнений.

чистая вода прозрачна. Если вода стала мутной, это может быть признаком наличия бактерий или других загрязнений. Наличие осадка: на дне бутылки не должно быть никаких частиц.

Советы по хранению воды

Храните воду в прохладном, темном месте: идеальная температура хранения - от 10 до 25 градусов Цельсия. Не используйте пластиковые бутылки повторно: с каждым использованием пластик выделяет все больше вредных веществ. Не оставляйте воду в машине: температура в салоне автомобиля может достигать критических значений, что ускоряет процесс порчи воды.

Как использовать “просроченную” воду?

В целом, если вода хранилась правильно и не имеет признаков порчи, то ее можно пить и по истечении срока годности. Однако, если рисковать не хочется, а выкидывать или просто выливать внешне нормальную «просроченную» воду жалко, ей можно найти применение:

Полив растений: Вода с истекшим сроком годности вполне подходит для полива цветов или огорода.

Уборка: Ее можно использовать для мытья полов, окон или других поверхностей.

Стирка: Вода может пригодиться для предварительного замачивания белья или для полоскания вещей после стирки.

Ведь срок годности на бутылке – это не просто формальность, а важный ориентир, который помогает нам принимать осознанные решения о потреблении воды. Будьте внимательны к деталям, выбирайте качественную воду, правильно ее храните и пейте на здоровье!

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