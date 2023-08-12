Такая хитрость не позволит соли превращаться в камень. Просто положите в солонку это

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Опубликовано: 12.08.2023 12:20 , Обновлено: 17.08.2023

Одной из распространенных кухонных проблем является слипание соли в ком. Как это решить? Достаточно использовать хитрый способ и зерна самой популярной крупы в мире.

Соль образует комки при воздействии влаги. К сожалению, недостатка в ней на кухне нет. При приготовлении пищи выделяется большое количество водяного пара.

Чтобы соль всегда была рассыпчатой, хранить ее нужно правильно. Держите солонку вдали от источников влаги. Не ставьте его на тумбу возле плиты или раковины, где он может намокнуть или скомковаться под воздействием пара.

В общем, поставьте солонку в сухое место, например, в шкаф подальше от плиты. Также используйте простой трюк, чтобы на 100% защитит соль от окаменения.

Как сделать, чтобы соль не превратилась в камень?

Вы, наверное, слышали, что некоторые продукты обладают способностью впитывать влагу. К таким ингредиентам относятся рис. Теперь вы можете воспользоваться этим знанием , чтобы соль всегда оставалась рассыпчатой.

Поместите несколько зерен сырого риса в солонку. Он впитает лишнюю влагу и предотвратит слеживание соли. Благодаря тому, что его крупинки крупнее крупинок соли, а также отверстий в солонке, можно не беспокоиться о случайном попадании риса в посуду.

Как вернуть соли рассыпчатый вид?

Если соль все же затвердела, ее можно раздробить, поместив в мешочек и надавив на него молотком или просто руками.

Также ее можно прогреть в духовке при температуре 80-100 градусов Цельсия на несколько минут, чтобы вернуть ей вид песка. После этого соль нужно оставить настояться и остыть, прежде чем использовать.

[info_b]Важно помнить, что соль не должна быть перегрета, иначе она может потерять свои полезные свойства.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в белорусских магазинах, кроме обычной столовой поваренной соли появилось множество видов морской, смешанной со специями, а ещё так называемая “гималайская”. Стоит она в разы больше обычной (больше 2,5 рубля за 250 грамм). Почему? Диетолог Аркадиуш Матрас утверждает, что отличается такая специя от традиционной столовой соли только цветом и ценой. При этом химический состав этих продуктов совпадает на 98%.

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