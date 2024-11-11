Эпидемиологи посоветовали вымачивать эту рыбу из белорусских водоёмов 15 часов прежде, чем приготовить уху

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.11.2024 14:53 , Обновлено: 11.11.2024

В Жлобинском зональном центре гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) рекомендовали белорусским рыбакам тщательно вымачивать рыбу, пойманную в белорусских водоёмах, в 4%-ном растворе поваренной соли в течение 3-15 часов, прежде, чем готовить из них уху. Узнали, для чего это необходимо и каких именно видов рыб касается.

Такие специфические рекомендации эпидемиологов связаны с радиационным контролем, о котором, как отметили в ведомстве, следует помнить всем белорусским рыболовам.

[info_b]Согласно действующему законодательству, ловить рыбу в Беларуси запрещено на участках с загрязнённой радиоактивным цезием-137 почвой при плотности загрязнения свыше15 Ки/км2.[/info_b]

Даже в реках и проточных водоёмах рыба может оказаться загрязнена радиоактивными веществами из-за специфики мест обитания. Специалисты пояснили, что обитатели верхних слоев водоёма, такие как плотва, лещ, судак, голавль и прочие, как правило загрязнены в меньшей степени, чем те виды, которые обитают на дне. Самыми “грязными” с этой точки зрения видами являются придонные рыбы, а также хищники:

карась,

карп,

линь,

окунь,

щука,

сом.

Эту более дешевую альтернативу лососю зря не едят многие белорусы. Почему нужно включить в рацион?

Как минимизировать риск заражения радиоактивным цезием через рыбу?

Для того, чтобы свести к минимуму риск попадания в организм радиоактивного цезия-137 из речной рыбы, специалисты рекомендовали в первую очередь обрезать голову и тщательно чистить тушку. Дело в том, что именно в голове, чешуе и внутренностях накапливается больше всего радионуклидов.

[info_b]Попадая в организм рыбы, цезий-137 накапливается главным образом во внутренних органах и мышцах, стронций - в костях, чешуе и жабрах, поэтому у донных рыб, таких как сом, линь, щука специалисты также рекомендуют удалять хребет.[/info_b]

Засолка позволяет снизить уровень радиоактивного загрязнения рыбы на 50-60%, при варке в бульон переходит порядка 45% цезия-137. Именно поэтому перед приготовлением ухи из речной рыбы эпидемиологи посоветовали предварительно вымачивать уже почищенную рыбу в 4%-ном растворе поваренной соли, в течение 3-15 часов, время от времени меняя раствор.

Тем, кто речную рыбу любит, но сам рыбалкой не увлекается и предпочитает её покупать, эпидемиологи дали следующие советы:

проверять у продавцов наличие сертификата на рыбу, выданного лабораторией радиационного контроля рынка,

не покупать продукцию на стихийных рынках, у дорог и в прочих местах несанкционированной торговли,

покупая рыбу с рук, проверять её в ближайшей лаборатории радиационного контроля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 ноября в Беларуси действует запрет на ловлю сига чудского и сома обыкновенного в водоемах страны. За нарушение запрета рыбакам грозят немалые штрафы.

Штраф — до 1200 рублей. БООР предупредило белорусов о запрете на ловлю этих 2 рыб с 1 ноября

Тем временем Гомельское отделение Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) посоветовало рыбакам уже озаботиться дополнительным элементом своей экипировки, который станет обязательным в скором времени. Речь идёт о спасательных жилетах, которые по закону обязаны надевать рыбаки, выходя на лёд во время зимней рыбалки.

ОСВОД посоветовал белорусским рыбакам подготовить обязательный «зимний» элемент экипировки. Какой штраф за отсутствие?