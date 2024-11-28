Эту рыбу нужно есть белорусам хотя бы раз в неделю. Она нежная, полезная и почти без костей

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Опубликовано: 28.11.2024 10:36 , Обновлено: 28.11.2024

Если вы хотите внести немного разнообразия в свой рацион, добавьте один из видов рыбы, которая не очень популярна среди белорусов, но чрезвычайно богата питательными веществами. Узнайте, что за она и почему ее стоит есть хотя бы 3-4 раза в месяц.

Рыба - это настоящий кладезь здоровья. Она является богатым источником высококачественного белка, который необходим для строительства и регенерации тканей. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на сердце, мозг и нервную систему. Их употребление также способствует снижению уровня холестерина и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Но на этом польза рыбы не заканчивается: она является отличным источником жирорастворимых витаминов (A, D, E) и витаминов группы B. В ней также содержится много ценных минералов, таких как йод, селен или фосфор.

Рыба в нашем рационе должна появляться не реже двух раз в неделю. Белорусы часто выбирают лосось, скумбрию, сельдь или форель, но, как правило, пропускают другие очень ценные виды рыбы.

К ним относится треска. Это рыба с характерной белой и нежной мякотью. Употребление трески в пищу обеспечивает наш организм большим количеством белка (в 100 г мяса трески содержится около 20 г белка), а также витамином B12 и минералами, такими как йод и селен.

Кроме того, она является источником омега-3 жирных кислот, которые благотворно влияют, в частности, на здоровье сердца. Употреблять эту рыбу рекомендуется всем, независимо от возраста и пола.

Треску также рекомендуют людям, сидящим на диете для похудения, поскольку она содержит мало жира. Кроме того, в ней мало холестерина.

Еще один плюс: треска входит в список рыб с наименьшим количеством костей.

Как приготовить треску?

Однако помните, что не следует жарить треску, так как это приведет к большой потере омега-3 жирных кислот, а также к образованию насыщенных кислот и трансжирных кислот, которые вредны для нашего здоровья.

Это нежирная рыба, поэтому ее лучше всего готовить в духовке или на пару. Перед запеканием треску стоит замариновать в оливковом масле, лимонном соке, травах (например, розмарине и тимьяне) и добавить немного чеснока. Это придаст рыбе насыщенный вкус.

Чтобы сделать ужин еще более полезным, запеките треску с овощами, например, кабачками, перцем и луком. Если вы предпочитаете легкое блюдо, приготовьте треску на пару.

Сколько стоит треска в Беларуси?

Согласно сайту Edostavka, сейчас свежезамороженную треску без головы можно найти по 11, 65 рублей за кг.

Треска красная мороженая стоит по 15 руб. за кг.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы хотите быть здоровыми, включите рыбные блюда в свой ежедневный рацион. В них вы найдете ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамины A, D, E, B. Это хороший источник белка и микроэлементов, таких как йод, селен и железо. Стоит вводить их в свое меню хотя бы два раза в неделю, чтобы повысить иммунитет, укрепить кости и обрести стройную фигуру. Но какую именно рыбу брать в магазине? Врачи назвали самые полезные виды.

Эксперты назвали рыбу, которую обязательно нужно есть всем людям