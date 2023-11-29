Большинство людей чистят мандарины неправильно? Сделайте так — и дольки сами выскочат из шкурки

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Опубликовано: 29.11.2023 11:32 , Обновлено: 29.11.2023

Мандарины - один из самых популярных и любимых фруктов зимнего сезона. Однако у многих возникает проблема с очисткой этого цитрусового от кожицы. Часто мы не только теряем время, но и получаем грязные липкие руки. Однако, оказывается, существует простой и эффективный способ, который позволит насладиться сочным сладким фруктом без хлопот. Достаточно пары движений.

В Сети невероятно много шуток и мемом насчет чистки мандаринов. Например:

Или вот еще:

К слову, иногда в магазинах можно найти цитрусовые сразу без кожицы:

К счастью, в Tik Tok показали, как очистить мандарин без лишних усилий — так, чтобы плод сам выскочил из кожуры. И хотя этой соцсети не всегда можно доверять, эффективность этого метода проверили специалисты.

Например, свое “расследование” провел популярный в Сети диетолог Марцин Яковски в Instagram (там у него более 100 тыс. подписчиков). Поначалу он скептически отнесся к этому лайфхаку, но как только приступил к делу, ему пришлось признать свою ошибку.

“Это, несомненно, работает. Потрясающе! И вообще - попробуйте сами и сообщите о результатах!” — воскликнул диетолог.

Фокус заключается в том, чтобы не чистить мандарин пальцами, как мы всегда это делаем, а использовать нож. Сначала разрежьте мандарин пополам, а затем пальцами вытолкните дольки фрукта. Они должны легко выйти, и тогда их можно будет легко отделить и съесть.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/ClB-f-YDa4Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Marcin Jackowiak (@mjackowiak_dietetyk) [/link]

Как еще можно легко почистить мандарины?

Есть и другие способы. Например, если вам нужен целый мандарин — сделайте надрез вдоль плода (в ширину) и затем просто подлезьте под кожицу пальцами (можно сделать это кончиком ложки), как это показано на видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/@jose.elcook?refer=embed” title=“@jose.elcook” target=“_blank” rel=“noopener”] @jose.elcook [/link] Best way to peel a tangerine. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tangerine?refer=embed” title=“tangerine” target=“_blank” rel=“noopener”] #tangerine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tryit?refer=embed” title=“tryit” target=“_blank” rel=“noopener”] #tryit [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Beggin” title=”♬ Beggin’ - Måneskin” -5000000001320781379?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Beggin’ - Måneskin [/link]

Также быстро можно почистить фрукт, отрезав шляпки с обеих сторон плода и сделав гормошку из долек (смотрите ролик ниже).

Чем полезны мандарины?

Мандарины - богатый источник витамина С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с вирусами. Они также полезны для кожи, сердца, глаз и костей, а также содержат клетчатку и магний для улучшения пищеварения и сна. Благодаря низкой калорийности, они подходят для людей, следящих за весом, говорят специалисты.

Подробнее об этом и о том, сколько мандаринов можно съедать в день, Телеграф писал ранее.

Сколько мандаринов можно съедать в день на самом деле? Эксперты назвали идеальную дозу

А как выбрать вкусные мандарины в магазине?

Сезон мандаринов в Беларуси уже в самом разгаре. Правда, в магазинах нам попадаются то кислые, то сладкие фрукты. Как не прогадать и выбрать действительно вкусные оранжевые цитрусовые? Эксперты советуют следовать нескольким простым правилам.

Нужно обратить внимание на 4 признака — внешний вид, запах, вес и страну происхождения.

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака