Этот турецкий напиток помогает кишечнику и разглаживает кожу. Как приготовить дома из трех продуктов?

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Опубликовано: 28.05.2024 12:56 , Обновлено: 28.05.2024

Некоторый, возможно, пробовали этот напиток во время отдыха за границей, в Турции или на Балканах, или даже покупали в магазине в Беларуси. Однако не все знают, что его можно легко приготовить их трех доступных ингредиентов, и он отлично утоляет жажду. Кроме того, он насыщает организм несколькими ценными веществами: не только восполняет дефицит электролитов или витаминов, но и благотворно влияет на ключевые органы в организме.

Что за турецкий напиток?

Речь идет об айране. Это очень простой напиток, который готовится буквально из трех ингредиентов. Как правило, это сочетание йогурта, воды и соли. Иногда, в некоторых случаях и странах, можно встретить и другие добавки: перец или листья мяты.

Первоначально айран родом из Турции, но он также известен на Балканах и Ближнем Востоке под разными - очень похожими - формами. Традиционно в ход идут продукты, и особенно эти жирные, чтобы улучшить приготовление, хотя ничто не мешает насладиться им в жаркие дни.

[info_b]Айран прекрасно подойдет и зимой, так как тоже отлично влияет на иммунитет.[/info_b]

Айран можно легко найти заграницей, но его также продают и в белорусских магазинах, например, в баночках.

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Как приготовить айран дома?

Напиток можно сделать и дома, так как его приготовление не требует особых усилий. Что входит в состав?

Вам понадобятся:

400 мл греческого йогурта;

500 мл минеральной воды;

половина чайной ложки соли.

Просто перелейте ингредиенты в большую емкость и взбейте до образования тонкой пены. В принципе, айран готов, но его можно охладить, чтобы лучше переносить жару.

Сначала лучше попробовать его в таком варианте, но если вкус вас не устраивает, стоит внести разнообразие. В этом вам помогут листья мяты или цедра цитрусовых.

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От чего помогает айран?

Казалось бы, скромный состав не удивит ничем особенным. На самом деле все обстоит совсем иначе. Айжран - богатый источник ценных веществ. На первом месте стоят витамины группы В, а также С и D. Кроме того, это отличная добавка белка, кальция и натрия.

Что же дает нам употребление аджана? Прежде всего, он идеально улучшает работу пищеварительной системы и ускоряет пищеварительные процессы. Йогурт - это богатство живых культур бактерий, а они, как известно, как ничто другое хорошо воздействуют на кишечник.

Витамины группы В приносят пользу нашему здоровью в целом: они необходимы для нормальной работы ключевых систем организма.

Витамин С чаще всего упоминается в контексте иммунитета: конечно, это так, но у него есть и много других достоинств. Прежде всего, он делает кровеносные сосуды более эластичными, а это позволяет поддерживать нормальное артериальное давление.

Кроме того, это ценное вещество помогает синтезировать коллаген, а значит, улучшает внешний вид нашей кожи. Она не только выглядит моложе, но и легче восстанавливается, быстрее заживают раны и, кроме того, труднее образуются новые морщины.

Также это очень сильный антиоксидант, а, как известно, он легче выводит токсины, избавляет от свободных радикалов, ответственных за формирование болезней цивилизации, а также замедляет процесс старения клеток организма.

Не стоит забывать и о солидной порции белка. Фактически, его чаще всего добавляют спортсмены, поскольку он является строителем мышц организма, но не только. Он также является важным сырьем для получения энергии и ценным катализатором всех процессов в нашем организме.

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