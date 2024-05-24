В Сети показали рецепт лимонной настойки из «Ведьмака». Как приготовить?
Как приготовить знаменитую нильфгаардскую лимонную настойку из видеоигры про "Ведьмака"? Нашли тот самый рецепт.
Нильфграадская лимонная - алкогольный напиток, который можно повстречать в видеоиграх “Ведьмак” и “Ведьмак 3: Дикая Охота”. Этот эликсир главный персонаж игры Геральт из Ривии может найти в ходе своих странствий или купить у различных торговцев. Теперь рецепт секретной настойки стал доступен пользователем соцсетей. Что нужно для её приготовления?
Ингредиенты:
- Цедра пяти средних лимонов,
- 480 мл водки,
- Восемь зёрен чёрного перца.
Для сиропа:
- Сок пяти лимонов,
- 100 грамм сахара,
- 60 грамм цветочного мёда.
Приготовление:
- Очистите цедру 5 лимонов и поместите в бутылку. Залейте их половиной водки, добавьте зёрна чёрного перца и хорошенько взболтайте. Оставьте натаиваться и приступайте к изготовлению сиропа.
- Выжмите сок очищенных лимонов. Чтобы он выделялся активнее покатайте фрукты по поверхности.
- Процедите получившийся сок через ситечко в кастрюлю и добавьте сахар. Подогрейте его на плите и помешивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мёд и размешайте.
- Вернитесь к настойке. Процедите водку через сито и перелейте в другую ёмкость, добавьте оставшуюся водку. Дайте настойке постоять и при необходимости процедите ещё раз.
- Влейте настойку через марлю в сироп в подготовленную бутылку и взболтайте.
Напиток готов! Храните его в холодильнике и употребляйте в умеренном количестве.
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