В Сети показали рецепт лимонной настойки из «Ведьмака». Как приготовить?

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Опубликовано: 24.05.2024 18:41 , Обновлено: 12.11.2024

Как приготовить знаменитую нильфгаардскую лимонную настойку из видеоигры про "Ведьмака"? Нашли тот самый рецепт.

Нильфграадская лимонная - алкогольный напиток, который можно повстречать в видеоиграх “Ведьмак” и “Ведьмак 3: Дикая Охота”. Этот эликсир главный персонаж игры Геральт из Ривии может найти в ходе своих странствий или купить у различных торговцев. Теперь рецепт секретной настойки стал доступен пользователем соцсетей. Что нужно для её приготовления?

Ингредиенты:

Цедра пяти средних лимонов,

480 мл водки,

Восемь зёрен чёрного перца.

Для сиропа:

Сок пяти лимонов,

100 грамм сахара,

60 грамм цветочного мёда.

Приготовление:

Очистите цедру 5 лимонов и поместите в бутылку. Залейте их половиной водки, добавьте зёрна чёрного перца и хорошенько взболтайте. Оставьте натаиваться и приступайте к изготовлению сиропа. Выжмите сок очищенных лимонов. Чтобы он выделялся активнее покатайте фрукты по поверхности. Процедите получившийся сок через ситечко в кастрюлю и добавьте сахар. Подогрейте его на плите и помешивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мёд и размешайте. Вернитесь к настойке. Процедите водку через сито и перелейте в другую ёмкость, добавьте оставшуюся водку. Дайте настойке постоять и при необходимости процедите ещё раз. Влейте настойку через марлю в сироп в подготовленную бутылку и взболтайте.

Напиток готов! Храните его в холодильнике и употребляйте в умеренном количестве.

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