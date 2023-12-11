Как превратить кислые мандарины в сладкие за 15 минут? Узнали японский секрет

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Опубликовано: 11.12.2023 13:24 , Обновлено: 11.12.2023

Мандарины — символ зимы и Нового года. Однако часто бывает, что в магазине мы покупаем настолько кислые плоды, что от них перекашивает рот. Что же делать в такой ситуации? Выбрасывать в мусорку жалко, но и испытывать себя на выносливость тоже не хочется. Оказывается, существует "японский способ" подсластить фрукты без использования сахара.

Ванна для мандарин

На самом деле, достаточно будет устроить мандаринам небольшую ванну. Порядок действий следующий:

Нагрейте воду до 40 градусов (она должна быть чуть горячая, однако руки при этом обжигать не должно). Поместите неочищенные плоды в воду. Через 10 минут положите фрукты в холодную ванну и замочите на 5 минут.

Предполагается, что разница температур должна нейтрализовать кислотность. Таким образом, эта простая процедура займет у вас 15 минут, и вам не придется морщиться, чтобы съесть мандарин.

Микроволновка

Еще один способ — положить мандарины в микроволновку на 30 секунд, выставив на приборе максимальную мощность. Но есть несколько нюансов.

Фото: balkantau.ru

Во-первых, чтобы фрукты не взорвались, на кожуре нужно сделать небольшие надрезы. Во-вторых, после процедуры мандарины должны обязательно остыть.

Кроме того, их нужно обязательно сразу же съесть. Такие фрукты долго хранить нельзя.

И последнее - вкус мандаринов станет слаще, но поменяется кое-что еще — под воздействием температуры в микроволновке они частично сварятся.

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Как выбрать сладкие мандарины в магазине?

Однако, лучший способ — изначально потратить в магазине больше времени, чтобы выбрать действительно сладкие плоды. При покупке нужно обратить внимание на 4 признака:

внешний вид;

запах;

вес;

страна происхождения.

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Зачем есть мандарины?

Эти фрукты не только вкусные, но и полны полезных для здоровья свойств. Регулярное употребление цитрусовых помогает в борьбе с лишним весом, диабетом и даже раком. Содержащиеся в мякоти соединения, особенно сальвестрол Q40, способны разрушать раковые клетки и защищать от рака печени.

Исследователи утверждают, что витамины и минералы, содержащиеся в соке, помогают улучшить зрение и предотвратить новые глазные заболевания.

Да и в целом употребление мандаринов, особенно в зимний период, будет полезно для нашего здоровья!

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