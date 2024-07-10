Этот гриб пропускают практически все белорусы. Чем полезен деликатесный на Западе красный груздь, и где его искать?

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Опубликовано: 10.07.2024 13:52 , Обновлено: 12.07.2024

После устойчивой засухи Беларусь накрыла череда коротких дождей. Многие грибники начали потирать руки в ожидании всходов желанных боровиков, подосиновиков и подберёзовиков. Однако некоторые съедобные грибы, растущие в Беларуси, продолжают оставаться без внимания. Рассказываем о популярном на Западе деликатесном красном грузде, который не замечают практически все белорусы.

Груздь красно-коричневый (Lactifluus volemus), известный также как молочай, подмолочник, подорешник, гладыш, краснушка и поддубёнок, начинает появляться в белорусских лесах в июле и растёт вплоть до середины осени.

Этот мясистый красный груздь на Западе называют плакучей молочной шляпкой или грибом Бредли. Его считают «самым известным и популярным съедобным груздем» на Севере США, активно собирают и продают в Непале, а также едят в некоторых провинциях Китая.

Тем не менее в России и Беларуси этот гриб собирают единицы. Некоторых пугает присутствие рыбного запаха у этого гриба, однако стоит знать, что после термической обработки он исчезает и сменяется насыщенным ореховым ароматом и вкусом.

Как отличить красный груздь?

[info_b] Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Этот кислотно-фиолетовый гриб появился в белорусских лесах. А есть такую рядовку можно?

Характерной приметой подмолочника является вышеупомянутый рыбный аромат. Эта особая примета не позволит спутать его с другими двойниками, вроде краснушки или горькушки. Также при срезе и травмировании плодовое тело начинает выделять белое “молочко”, которое после высыхания приобретает коричневый цвет.

Такая примета характерна для всех видов груздей. Однако подмолочник единственный вид, у которого сок не горчит, а имеет мягкий и сладковатый вкус. Именно поэтому в некоторых странах гриб зовут “плакучим”.

Поверхность молодого красного груздя более бархатистая, края шляпки подвёрнуты вниз. Но более взрослые грибы приобретают глянцеватость, а их шляпки часто образуют своеобразное углубление. Цвет подмолочника варьируется от красноватого и оранжеватого до каштанового и орехового, в зависимости от возраста и места обитания.

“Жабры” под шапкой расположены густо. Мякоть молочая, плотная и твердая.

Растёт красный груздь по одиночке либо небольшими группами. Любит влажность и предпочитает хвойные, лиственные и смешанные леса. Чаще всего появляется под буками, дубами, грабами, осинами, елями и соснами. Крайне редко поражается червём.

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Чем полезен и как готовить?

Несмотря на то что гриб относится к четвёртой категории, во многих странах его ценят высоко и даже считают деликатесом. Наиболее вкусным красный груздь считается в засоленном виде. Однако его также можно жарить, тушить, варить и мариновать без предварительного замачивания. Для жарки кожицу подмолочника лучше снимать, чтобы гриб после жарки был мягче. Очень хорош в запеканках, соусах, салатах.

Микробиологическое исследование гриба, проведённое в Турции, показало, что красный груздь является отличным источником белка и углеводов. Кроме того, он богат витамином D, калием, клетчаткой и цинком.

Тем не менее, как и множество других грибов, красный груздь не рекомендуется употреблять детям, беременным, кормящим матерям и людям, склонным к аллергии на грибы.

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