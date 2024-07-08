"Как одуванчиков в поле" - Белорусы рассказали, какие грибы стали появляться после стойкой жары и коротких дождей

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Опубликовано: 08.07.2024 10:55 , Обновлено: 08.07.2024

Текущее лето удивляет погодными поворотами. В начале июня белорусы утопали в дождях и радовались быстрому росту грибов, но уже в конце месяца грибницы попали под гнёт засухи и буквально остановились в развитии. В июле погода выглядит неопределённой. Однако стремительно пронёсшиеся по Республике дожди быстро выудили заядлых грибников из домов и квартир. Что сейчас они находят в лесу?

Несмотря на то, что дожди прошли после устойчивой засухи, грибницам подберёзовиков и благородных боровиков, вероятно, потребуется больше времени для восстановления. “Грибов нет” - выносят свой вердикт белорусские собиратели и лишь находят единичные экземпляры подосиновиков и белых. Однако обилие и масштабы взошедших лисичек поражает воображение. Соцсети пестрят полными корзинками кудрявых жёлтых грибов, за которыми не сходил разве что ленивый. Посмотрели, в каких регионах собирают урожаи.

“Сегодня поехала за черникой. “Ни шагу в сторону!”, - приказала себе. Пришла в лес и пошла искать лисички!”, -рассказала одна из белорусок в главном паблике белорусских грибников в ВК “Грибные войска Беларуси”.

Фото: паблик ВК "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Лисички есть, а будет ещё больше! Нашли длинное, просто умопомрачительное место, где их вдоль и поперёк, как одуванчиков в поле. Но кнопки, им надо подрасти. Главное, чтоб не засохли”, - рассказал грибник из Витебской области.

Фото: паблик ВК "Грибы: Грибные войска Беларуси"

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Фото: паблик ВК "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Не был в лесу 4 дня, по приезду увидел печальную картину - кладбище переросших больших белых, жаль никто их не собрал. После дождей новый слой не вышел, прошла первая волна. Подобрал лишь парочку выживших”, - рассказал грибник об обстановке на полигоне под Борисовом на 6 июля.

Фото: паблик ВК "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Множество урожаев лисичек собирают жители Минщины и Гомельской области. В частности, в Мозыре, обнаружились особенно крупные экземпляры.

В то же время грибники открыли сезон охоты на веселку. Этот лечебный и ценный гриб, как заверяют опытные “тихие охотники” не боится не жары не засухи и пригоден в пищу даже в сыром виде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусские грибники объявили о начале сезона уникального гриба — весёлки обыкновенной, который в начале июля начал повсеместно появляться в белорусских лесах. Узнали, чем любопытен этот вид, называемый в народе “срамотником” или “чёртовым яйцом”, и действительно ли его можно употреблять в сыром виде прямо в лесу?

В белорусских лесах начался сезон грибов-«срамотников», которые «можно есть сырыми». Как влияет на потенцию?