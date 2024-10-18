Эти котлеты без мяса покорят своим вкусом. Вот какая крупа и овощ придадут сочность

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Опубликовано: 18.10.2024 10:16 , Обновлено: 18.10.2024

В момент, когда мясные котлеты наскучили (либо фарша просто нет под рукой), всегда можно рассмотреть рецепты без его добавления. Так, например, существуют невероятно вкусные котлеты на основе перловки с добавлением моцареллы и вяленых томатов. Этот полезный вариант блюда кажется диковинным и непонятным лишь до момента, пока вы его не приготовили. Что нужно для его воплощения и с чем подают такие котлеты?

В представлении большинства кулинаров котлеты — это зачастую смесь мясного фарша и белого хлеба. Такое блюдо, пусть и любимое многими, получается достаточно тяжёлым для пищеварения и быстро приедается. Однако котлеты имеют множество вариаций, в том числе и без добавления этих, казалось бы, основных ингредиентов.

Так, например, вы можете приготовить котлеты из перловой крупы по этому рецепту. Это блюдо порадует своим вкусом не только любителей здорового питания. В нём успешно сочетаются разнообразие вкусов и текстур.

Почему стоит приготовить котлеты из перловки?

Перловка, будучи основным ингредиентом, придаёт котлетам полезность и особый насыщенный вкус. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, что делает это блюдо питательным и сытным. Такой подход к приготовлению позволяет разнообразить меню и добавить в рацион злаки.

Ещё одна добавка в составе котлет — моцарелла. Этот сыр тает во время жарки, привнося в котлеты нежность и кремовую текстуру. Лёгкий и молочный вкус моцареллы прекрасно гармонирует с вялеными томатами, которые добавляют сладковатую нотку.

Семечки подсолнечника в рецепте являются не только вкусным дополнением, но и придают блюду хрустящую текстуру. Они обогащают котлеты ненавязчивым ореховым вкусом и дополнительными полезными веществами.

Приготовить это блюдо несложно и оно может стать приятным открытием, которое займёт прочное место в повседневном рационе.

Новость Телеграф

Рецепт котлет из перловки и вяленых томатов

Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

3/4 стакана сухой перловки,

4-5 половинок сушеных помидоров,

3 столовые ложки очищенных семечек подсолнечника,

плоская ложка дижонской горчицы,

столовая ложка мелко натёртой моцареллы,

столовая ложка растительного масла,

орегано,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте крупу через сито. Затем варите перловку в подсоленной воде около 20 минут. Когда крупа будет готова, снимите её с огня, накройте крышкой и оставьте на 10–15 минут «довариться». Если в ней осталась вода, процедите её. Разделите сваренную перловку на две части – большую (2/3) и меньшую (1/3). Меньшую часть смешайте в блендере с вялеными помидорами, горчицей и небольшим количеством орегано до получения однородной массы. Тем временем обжарьте семечки на сухой сковороде до хрустящей корочки, а затем дайте им остыть. В перемешанную массу добавьте оставшуюся часть крупы, тёртую моцареллу и жареные семечки. Посолите и поперчите, затем все перемешайте руками, чтобы смесь стала однородной. Из полученной массы сформируйте котлеты. На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистого цвета – примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.

Подавать такие котлеты можно с легким овощным салатом или соусом на основе йогурта. Также вы можете использовать приготовить любой другой любимый соус либо приготовить его самостоятельно. Например, можно приготовить простой домашний сливочно-укропный соус. Этот вариант идеально подходит к любому горячему ужину и гарнирам.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что котлеты из мяса — блюдо, которое можно найти не только в меню столовых. Их часто готовят дома и подают на праздничный стол. Однако нередко домашние мясные котлеты получаются достаточно тяжёлыми для пищеварения и приедаются. В таком случае стоит обратиться к поиску альтернативы и приготовить, например, котлеты из рыбы. Это более лёгкая и полезная еда, которая непременно найдёт отклик у членов семьи и гостей, а если добавить в рыбные котлеты ещё один “секретный” ингредиент, то они ещё и получатся очень сытным. Рассказывали, как приготовить это простое, но изысканное блюдо.

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