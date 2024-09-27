Эти рыбные котлеты исчезнут с тарелки быстрее мясных. Добавьте эти 2 овоща для сочности и вкуса

Опубликовано: 27.09.2024 09:29 , Обновлено: 27.09.2024

Котлеты из мяса - блюдо, которое можно найти не только в меню столовых. Их часто готовят дома и подают на праздничный стол. Однако нередко домашние мясные котлеты получаются достаточно тяжёлыми для пищеварения и приедаются. В таком случае стоит обратиться к поиску альтернативы и приготовить, например, котлеты из рыбы. Это более лёгкая и полезная альтернатива, которая непременно найдёт отклик у членов семьи и гостей, а если добавить в неё ещё один "секретный" ингредиент, то рыбные котлеты ещё и получатся очень сытным. Рассказываем, как приготовить это простое, но изысканное блюдо.

Блюда из рыбы - ценный источник витаминов группы B, витамина D и минералов, таких как йод и селен. Это легкоусвояемая пища, которая может успешно заменить мясо и разнообразить рацион. Один из вариантов приготовления рыбы, который нравится большинству - котлеты. Кроме того, что такой вариант блюда более легкоусвояемый и подходящий людям с проблемами пищеварения, рыбные котлеты ещё и очень вкусны и сочны.

Залогом успеха рыбных котлет является правильное сочетание ингредиентов и технология приготовления. Этот рецепт предполагает включение картофеля и чеснока в состав фарша. Они придадут блюду сочность и сделает их более сытными и ароматными. А благодаря панировке из сухарей котлеты приобретают хрустящую золотистую корочку.

Такие рыбные котлеты - восхитительная альтернатива блюду из куриного или свиного фарша. Они не только вкусны, но ещё полезны и питательны. Простота и скорость приготовления делают это блюдо лучшей идеей для семейного ужина или праздничного стола. Вот как их приготовить.

Рецепт вкусных рыбных котлет с картофелем.

Ингредиенты:

300 г рыбного филе (треска, минтай, хек),

400 г отварного картофеля,

1 яйцо,

1/2 стакана панировочных сухарей,

1 столовая ложка измельченной петрушки,

1 зубчик чеснока,

1 столовая ложка майонеза,

соль, перец по вкусу,

щепотка мускатного ореха,

масло для жарки.

Приготовление:

Рыбу отварите в слегка подсоленной воде, затем остудите и разомните вилкой. Отварите картофель и пропустите его через пресс. Смешайте картофель и рыбу, добавьте яйцо, рубленую петрушку, прессованный чеснок, майонез, соль, перец и мускатный орех. Тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты из получившейся массы и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты с обеих сторон на раскаленном масле до золотистого цвета. Готовые котлеты подавайте с любимым гарниром, например, салатом, картофелем, рисом или крупой.

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