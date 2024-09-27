Эти рыбные котлеты исчезнут с тарелки быстрее мясных. Добавьте эти 2 овоща для сочности и вкуса
Котлеты из мяса - блюдо, которое можно найти не только в меню столовых. Их часто готовят дома и подают на праздничный стол. Однако нередко домашние мясные котлеты получаются достаточно тяжёлыми для пищеварения и приедаются. В таком случае стоит обратиться к поиску альтернативы и приготовить, например, котлеты из рыбы. Это более лёгкая и полезная альтернатива, которая непременно найдёт отклик у членов семьи и гостей, а если добавить в неё ещё один "секретный" ингредиент, то рыбные котлеты ещё и получатся очень сытным. Рассказываем, как приготовить это простое, но изысканное блюдо.
Блюда из рыбы - ценный источник витаминов группы B, витамина D и минералов, таких как йод и селен. Это легкоусвояемая пища, которая может успешно заменить мясо и разнообразить рацион. Один из вариантов приготовления рыбы, который нравится большинству - котлеты. Кроме того, что такой вариант блюда более легкоусвояемый и подходящий людям с проблемами пищеварения, рыбные котлеты ещё и очень вкусны и сочны.
Залогом успеха рыбных котлет является правильное сочетание ингредиентов и технология приготовления. Этот рецепт предполагает включение картофеля и чеснока в состав фарша. Они придадут блюду сочность и сделает их более сытными и ароматными. А благодаря панировке из сухарей котлеты приобретают хрустящую золотистую корочку.
Такие рыбные котлеты - восхитительная альтернатива блюду из куриного или свиного фарша. Они не только вкусны, но ещё полезны и питательны. Простота и скорость приготовления делают это блюдо лучшей идеей для семейного ужина или праздничного стола. Вот как их приготовить.
Рецепт вкусных рыбных котлет с картофелем.
Ингредиенты:
- 300 г рыбного филе (треска, минтай, хек),
- 400 г отварного картофеля,
- 1 яйцо,
- 1/2 стакана панировочных сухарей,
- 1 столовая ложка измельченной петрушки,
- 1 зубчик чеснока,
- 1 столовая ложка майонеза,
- соль, перец по вкусу,
- щепотка мускатного ореха,
- масло для жарки.
Приготовление:
- Рыбу отварите в слегка подсоленной воде, затем остудите и разомните вилкой.
- Отварите картофель и пропустите его через пресс.
- Смешайте картофель и рыбу, добавьте яйцо, рубленую петрушку, прессованный чеснок, майонез, соль, перец и мускатный орех. Тщательно перемешайте.
- Сформируйте котлеты из получившейся массы и обваляйте их в панировочных сухарях.
- Обжарьте котлеты с обеих сторон на раскаленном масле до золотистого цвета.
- Готовые котлеты подавайте с любимым гарниром, например, салатом, картофелем, рисом или крупой.
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