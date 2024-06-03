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Вы больше не захотите использовать майонез. Как приготовить идеальный соус для горячих блюд?

Вы больше не захотите использовать майонез. Как приготовить идеальный соус для горячих блюд?
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Часто придумать, каким соусом разнообразить блюдо, не так и просто, и вы можете снова потянуться к привычному, хоть уже и порядком поднадоевшему майонезу. Однако не стоит спешить. С появлением свежего укропа вы можете создать вкусный соус, который удачно сочетается со многими горячими блюдами и закусками, будь то мясо, картофель, яйца или рыба. Этот соус придаст новые нотки вкуса привычным блюдам, вынудив их быстрее покинуть ваши тарелки. Он прост в приготовлении и изыскан на вкус. Как же его сделать?

Если обратиться к старым и позабытым рецептам наших бабушек, то там можно отыскать множество жемчужин. И совсем необязательно эти блюда будут сложными. Так обстоят дела и с рецептом этого укропного соуса. Он прост в приготовлении и не потребует особых ингредиентов. Вероятнее всего, всё необходимое отыщется на вашей кухне.

Сливочно-укропный соус – теплая добавка, которая отлично подойдет к любому ужину.

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Ингредиенты:

  • пучок укропа,
  • 150 мл сливок 30%,
  • 150-200 мл бульона,
  • 20 г сливочного масла,
  • зубчик чеснока,
  • ложка муки,
  • соль,
  • перец,
  • щепотка мускатного ореха.
  1. В миске смешайте сливки и муку. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы не было комочков.
  2. Укроп промойте водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
  3. Обжарьте прессованный чеснок на сливочном масле. Через некоторое время добавьте бульон и подождите, пока все нагреется.
  4. Наконец, влейте сливки и хорошенько все уварите.
  5. Затем приправьте соус и добавьте укроп.
  6. Все тщательно перемешайте, тушите некоторое время, пока соус не загустеет и он не будет готов, наслаждайтесь!

Совет – приготовленный таким образом укропный соус можно подавать к котлетам из птицы, картофелю и жареным или вареным яйцам, рыбе.

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