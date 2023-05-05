Как за 1 минуту избавиться от пенки на бульоне? Удобнее, чем с шумовкой

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Опубликовано: 05.05.2023 13:37 , Обновлено: 05.05.2023

Кажется, нет ничего проще, чем приготовить мясной бульон: забросить мясо и овощи в воду, посолить и ждать, пока всё сварится. Когда же дело доходит до практики, многие сталкиваются с неприятной реальностью - по мере закипания воды на поверхности бульона собирается неаппетитная пенка, которую приходится "караулить" и постоянно снимать шумовкой или ложкой. Нашли более удобный и простой способ справиться с проблемой буквально за минуту.

Почему на бульоне появляется пенка?

Пенка, которая шапкой покрывает бульон по мере закипания, это ни что иное, как свернувшиеся белки, которые в большом количестве содержатся в любом мясе. Причём эксперты поясняют, что чем медленнее нагревается вода в бульоне, тем больше белков высвобождается, тем активнее идёт процесс коагуляции, а значит - и больше пенки. Коричневой пена на бульоне становится тогда, когда вы используете мясо с большим содержанием крови.

Тем не менее, специалисты уверяют, что никакой опасности пенка на бульоне сама по себе не представляет - в ней нет вредных веществ и это точно не какая-то грязь.

Однако большинство людей она всё же смущает и её пытаются снять с поверхности бульона по максимуму. Традиционно используют для этого шумовку или ложку, которую приходится постоянно смывать, чтобы избавиться от мелких частиц. Это не очень удобно и не всегда эффективно.

Как убрать пенку с бульона без ложки и шумовки?

Опытные кулинары поделились лайфхаком, который заменит традиционные приспособления и позволит убрать с поверхности бульона не только пену, но и излишки жира или масла. Для этого советуют воспользоваться… обычной бумажной салфеткой!

Сначала рекомендуют всё же снять пенную шапку, а затем буквально на пару секунд положить салфетку на поверхность бульона - она впитает жир и оставшиеся мелкие частицы пенки. При необходимости процедуру можно повторить столько раз, сколько нужно для полного удаления жира с поверхности.

Отметим, что в продаже появились специальные салфетки, удобной круглой формы, предназначенные именно для того, чтобы убирать жир с поверхности супов.

Тем не менее, опытные кулинары и раньше пользовались этим лайфхаком и утверждают, что и обычные бумажные салфетки или бумажные кухонные полотенца прекрасно подойдут для этого. При этом использовать салфетки рекомендуют не только в самом начале варки, когда на поверхности только появляется жир, но на всех этапах. Тогда в результате удастся добиться чистого, золотистого бульона, без лишних вкраплений, как у профессиональных поваров.