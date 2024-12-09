Эти 3 новогодних рецепта кофе усилят ощущение праздника. Вот какие специи сделают аромат особенным

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Опубликовано: 09.12.2024 09:10 , Обновлено: 09.12.2024

В декабре, когда приближаются праздники и ощущается нехватка новогоднего настроения, можно исправить ситуацию, приготовив особый новогодний кофе. Ритуал его распития непременно зарядит бодростью и праздничным настроением в уютный зимний вечер. Для этого достаточно внести несколько корректив в рецептуру. Предлагаем вам создать атмосферу праздника, приготовив рождественско-новогоднее кофе по 3 рецептам.

Декабрь – время, когда дом начинает наполняться ароматами мандаринов и еловых веточек. Эти запахи неразрывно связаны с ощущением грядущих рождественских праздников. Привнести красок и настроения в преддверии Нового года поможет и кофе. Достаточно немного поэкспериментировать с рецептурой, и в ваших руках окажется напиток, пропитанный духом рождественского уюта. Такой кофе непременно зарядит позитивом не только вас, но и гостей за праздничным столом.

Кофе с корицей и шоколадом

Один из самых характерных ароматов новогодних праздников - корица. И это как раз то, что стоит добавить в кофе в декабре.

Для создания этого праздничного напитка вам понадобится двойной эспрессо, молоко, корица и шоколад . Нагрейте молоко с корицей и шоколадом, затем вспеньте его и перелейте в стакан, медленно добавляя эспрессо. Украшение щепоткой корицы и тертым шоколадом повысит визуальные и вкусовые качества напитка.

Кофе с апельсином и чили

Апельсин и чили – сочетание, которое согреет в зимний вечер. Для приготовления этого кофе вам понадобится эспрессо, вода, перец чили и апельсин . Вскипятите воду с перцем чили и апельсином, затем смешайте с эспрессо. Любителям сладкого можно подсластить напиток сахаром или сахарозаменителем.

Кофе с ликером

Кофейный ликер на спиртовой основе – предложение для тех, кто ценит богатство вкуса. Вам понадобятся: эспрессо, ликёр, взбитые сливки и специи на выбор (корица, мускатный орех, имбирь) .

Добавьте в эспрессо ликер, украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей, имбирем или мускатным орехом.

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