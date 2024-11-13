Этот глинтвейн можно приготовить самим в 4 шага. Какие специи понадобятся и чем заменить вино?

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Опубликовано: 13.11.2024 09:34 , Обновлено: 13.11.2024

Аромат горячего глинтвейна, как и его насыщенный пряный вкус, — это проверенное многими средство от осенней хандры и холодов. Чтобы насладиться таким согревающим напитком, многие отправляются в кафе, но на самом деле приготовить глинтвейн можно и дома. Этот домашний напиток непременно удивит гостей, а ритуал его распития подарит чувство уюта и расслабления. Рассказываем, как приготовить по классическому рецепту., какие специи добавить и чем заменить вино, если алкоголя не хочется.

История глинтвейна уходит своими корнями в глубокую древность, когда римские легионеры, сталкиваясь с холодами северных земель, начали добавлять специи в вино, чтобы сделать его более ароматным и крепким. С тех пор напиток оброс множеством вариаций и рецептов, превратившись в один из символов зимних праздников.

Основными ингредиентами глинтвейна являются красное или белое вино, ароматные специи (корица, гвоздика, мускатный орех) и цитрусовые фрукты, такие как апельсины и лимоны. Это идеальное сочетание создает удивительное теплое ощущение и наполняет атмосферу уютом. Приготовление этого напитка занимает всего несколько минут, но требует внимания к деталям: слишком высокая температура может испарить алкоголь и убить ароматы.

Рецепт классического глинтвейна поделился сайт Spice Kitchen. Он прост и состоит всего из 4 несложных шагов. Для тех, кто не желает употреблять алкоголь, есть простой выход: заменить красное вино на яблочный сок. Однако, если вы хотите более крепкий вариант, можно добавить немного пряного рома, джина или виски.

Для рецепта используется сок клементинов, но его можно заменить и другими цитрусовыми. Например, лимонами либо апельсинами. Также фрукты можно использовать для украшения при подаче.

Глинтвейн часто подают на ярмарках, праздниках и семейных встречах, и его употребление неизменно дарит согревающее чувство уюта и удовольствия.

Рецепт классического глинтвейна

Ингредиенты:

750 мл красного вина (можно заменить яблочным соком),

100 г сахара,

80 мл сока двух клементинов (можно заменить апельсинами),

1 чайная ложка сушеной цедры,

5 целых стручков кардамона,

2 палочки корицы,

5 целых горошин черного перца,

0,5 ч.л. свеженатертого мускатного ореха,

2 лавровых листа,

4 целых зубчика чеснока,

1 звезда аниса,

2 тонких ломтика свежего имбиря (около одного см каждый).

Приготовление:

Сначала приготовьте основу. В большой кастрюле смешайте сахар, сок клементинов и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы растворить сахар. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, затем влейте около 100 мл красного вина. Осторожно кипятите (не доводя до кипения) в течение 10–15 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Влейте оставшееся вино, поддерживая слабый огонь. Осторожно прогрейте еще 10 минут, не доводя до кипения, чтобы сохранить вкус вина. Наконец, снимите с огня, выбросьте все специи и разлейте по термостойким стаканам или кружкам.

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