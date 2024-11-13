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Этот глинтвейн можно приготовить самим в 4 шага. Какие специи понадобятся и чем заменить вино?

Этот глинтвейн можно приготовить самим в 4 шага. Какие специи понадобятся и чем заменить вино?
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Аромат горячего глинтвейна, как и его насыщенный пряный вкус, — это проверенное многими средство от осенней хандры и холодов. Чтобы насладиться таким согревающим напитком, многие отправляются в кафе, но на самом деле приготовить глинтвейн можно и дома. Этот домашний напиток непременно удивит гостей, а ритуал его распития подарит чувство уюта и расслабления. Рассказываем, как приготовить по классическому рецепту., какие специи добавить и чем заменить вино, если алкоголя не хочется.

История глинтвейна уходит своими корнями в глубокую древность, когда римские легионеры, сталкиваясь с холодами северных земель, начали добавлять специи в вино, чтобы сделать его более ароматным и крепким. С тех пор напиток оброс множеством вариаций и рецептов, превратившись в один из символов зимних праздников.

Основными ингредиентами глинтвейна являются красное или белое вино, ароматные специи (корица, гвоздика, мускатный орех) и цитрусовые фрукты, такие как апельсины и лимоны. Это идеальное сочетание создает удивительное теплое ощущение и наполняет атмосферу уютом. Приготовление этого напитка занимает всего несколько минут, но требует внимания к деталям: слишком высокая температура может испарить алкоголь и убить ароматы.

Рецепт классического глинтвейна поделился сайт Spice Kitchen. Он прост и состоит всего из 4 несложных шагов. Для тех, кто не желает употреблять алкоголь, есть простой выход: заменить красное вино на яблочный сок. Однако, если вы хотите более крепкий вариант, можно добавить немного пряного рома, джина или виски.

Для рецепта используется сок клементинов, но его можно заменить и другими цитрусовыми. Например, лимонами либо апельсинами. Также фрукты можно использовать для украшения при подаче.

Глинтвейн часто подают на ярмарках, праздниках и семейных встречах, и его употребление неизменно дарит согревающее чувство уюта и удовольствия.

Рецепт классического глинтвейна

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Ингредиенты:

  • 750 мл красного вина (можно заменить яблочным соком),
  • 100 г сахара,
  • 80 мл сока двух клементинов (можно заменить апельсинами),
  • 1 чайная ложка сушеной цедры,
  • 5 целых стручков кардамона,
  • 2 палочки корицы,
  • 5 целых горошин черного перца,
  • 0,5 ч.л. свеженатертого мускатного ореха,
  • 2 лавровых листа,
  • 4 целых зубчика чеснока,
  • 1 звезда аниса,
  • 2 тонких ломтика свежего имбиря (около одного см каждый).

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте основу. В большой кастрюле смешайте сахар, сок клементинов и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы растворить сахар.
  2. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, затем влейте около 100 мл красного вина. Осторожно кипятите (не доводя до кипения) в течение 10–15 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
  3. Влейте оставшееся вино, поддерживая слабый огонь. Осторожно прогрейте еще 10 минут, не доводя до кипения, чтобы сохранить вкус вина.
  4. Наконец, снимите с огня, выбросьте все специи и разлейте по термостойким стаканам или кружкам.

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