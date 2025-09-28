Эта любимая белорусами еда попала в рейтинг "суперфуда". Сколько можно съесть за один раз?
Любимое для многих белорусов сало находится в рейтинге так называемого "суперфуда" британской телекомпании BBC. Эксперты включили его в ТОП-10 полезной еды, позволив опередить томаты, скумбрию и салат.
[infb] Суперфуд — это термин, которым пользуются скорее маркетологи, чем медики. Так называют продукты питания (чаще всего растительного происхождения), которые считаются исключительно богатыми питательными веществами, антиоксидантами, витаминами или минералами, а потому потенциально приносящие максимальную пользу для здоровья.
Важно понимать, что этот термин не является научным или медицинским, и зачастую их превознесенная польза может быть преувеличена, так как сбалансированный рацион с обычными фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами может быть не менее эффективным.[/infb]
В рейтинге BBC Future говорится, что свиное сало даже более полезное, чем оливковое масло. Этот продукт набрал в рейтинге экспертов, анализирующем пищевую ценность, пользу для здоровья и кулинарные свойства, 73 балла из 100, заняв 8-е место среди 100 самых полезных продуктов в мире. Позади также остались краснокочанная капуста, горох и апельсины.
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Причем на такие высоты сало взобралось благодаря своему составу. От общей массы продукта 45% составляют мононенасыщенные жирные кислоты, включая олеиновую кислоту — благодаря которой так популярно и оливковое масло. В сале также нашли витамины A, D, E и K, натуральные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и потенциально способствует здоровью сердца.
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Впрочем, несмотря на полезные вещества сало не рекомендуется для частого употребления или в больших количествах. Чрезмерное употребление может привести не только к ожирению. Ведь в 100 граммах сала содержится около 900 ккал, что делает его очень калорийным продуктом.
Его следует избегать людям:
- с высоким уровнем холестерина,
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
- на восстановительной диете.
При этом стоит помнить, что и здоровым людям не следует злоупотреблять салом. Исследования, в том числе обзоры в журналах по липидологии, показывают, что умеренное потребление (20-30 г в день) не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот, может улучшать липидный профиль.
Потенциальный вред заключается именно в злоупотреблении, что ведет к набору веса и риску атеросклероза.
А так выглядит список из 20 самых полезных продуктов по версии BBC Future:
- Миндаль,
- Перуанский фрукт сметанное яблоко,
- Морской окунь,
- Камбала,
- Семена чиа,
- Семена тыквы,
- Листовая свекла,
- Свиной жир (сало),
- Свекла,
- Люциан,
- Сушеная петрушка,
- Сушеные листья сельдерея,
- Кресс-салат,
- Мандарины,
- Зеленый горошек,
- Щука,
- Минтай,
- Зеленый лук,
- Краснокочанная капуста,
- Тихоокеанский окунь.
Ранее Telegraf.news писал, что для одних белорусов сало — ненавистный с детства продукт, а для других — настоящий “суперфуд”, ради которого стоит постоять в очереди. Цена на сало в зависимости от его качества разнится, но уже давно она стала выше практически любой другой мясной части свинины. Кого-то такое положение вещей ничуть не удивляет, а кто-то откровенно недоумевает. Почему сало дороже мяса? Журналистка Telegraf.news спросил об этом фермеров.
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