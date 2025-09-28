Эта любимая белорусами еда попала в рейтинг "суперфуда". Сколько можно съесть за один раз?

Опубликовано: 28.09.2025 15:17 , Обновлено: 28.09.2025

Любимое для многих белорусов сало находится в рейтинге так называемого "суперфуда" британской телекомпании BBC. Эксперты включили его в ТОП-10 полезной еды, позволив опередить томаты, скумбрию и салат.

[infb] Суперфуд — это термин, которым пользуются скорее маркетологи, чем медики. Так называют продукты питания (чаще всего растительного происхождения), которые считаются исключительно богатыми питательными веществами, антиоксидантами, витаминами или минералами, а потому потенциально приносящие максимальную пользу для здоровья.

Важно понимать, что этот термин не является научным или медицинским, и зачастую их превознесенная польза может быть преувеличена, так как сбалансированный рацион с обычными фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами может быть не менее эффективным.[/infb]

В рейтинге BBC Future говорится, что свиное сало даже более полезное, чем оливковое масло. Этот продукт набрал в рейтинге экспертов, анализирующем пищевую ценность, пользу для здоровья и кулинарные свойства, 73 балла из 100, заняв 8-е место среди 100 самых полезных продуктов в мире. Позади также остались краснокочанная капуста, горох и апельсины.

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Причем на такие высоты сало взобралось благодаря своему составу. От общей массы продукта 45% составляют мононенасыщенные жирные кислоты, включая олеиновую кислоту — благодаря которой так популярно и оливковое масло. В сале также нашли витамины A, D, E и K, натуральные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и потенциально способствует здоровью сердца.

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Впрочем, несмотря на полезные вещества сало не рекомендуется для частого употребления или в больших количествах. Чрезмерное употребление может привести не только к ожирению. Ведь в 100 граммах сала содержится около 900 ккал, что делает его очень калорийным продуктом.

Его следует избегать людям:

с высоким уровнем холестерина,

с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

на восстановительной диете.

При этом стоит помнить, что и здоровым людям не следует злоупотреблять салом. Исследования, в том числе обзоры в журналах по липидологии, показывают, что умеренное потребление (20-30 г в день) не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот, может улучшать липидный профиль.

Потенциальный вред заключается именно в злоупотреблении, что ведет к набору веса и риску атеросклероза.

А так выглядит список из 20 самых полезных продуктов по версии BBC Future:

Миндаль,

Перуанский фрукт сметанное яблоко,

Морской окунь,

Камбала,

Семена чиа,

Семена тыквы,

Листовая свекла,

Свиной жир (сало),

Свекла,

Люциан,

Сушеная петрушка,

Сушеные листья сельдерея,

Кресс-салат,

Мандарины,

Зеленый горошек,

Щука,

Минтай,

Зеленый лук,

Краснокочанная капуста,

Тихоокеанский окунь.

Ранее Telegraf.news писал, что для одних белорусов сало — ненавистный с детства продукт, а для других — настоящий “суперфуд”, ради которого стоит постоять в очереди. Цена на сало в зависимости от его качества разнится, но уже давно она стала выше практически любой другой мясной части свинины. Кого-то такое положение вещей ничуть не удивляет, а кто-то откровенно недоумевает. Почему сало дороже мяса? Журналистка Telegraf.news спросил об этом фермеров.

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