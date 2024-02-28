"Капец как люблю ваше сало" — Россиянка пожаловалась, что не может получить ВНЖ в Беларуси. В чем причина?
Россиянка Елена Златина рассказала в Tik-Tok о том, как пыталась получить вид на жительство в Беларуси. Своей целью пребывания она обозначила "любовь к белорусскому салу".
Ролик россиянки с ником zzlatalenchik собрал тысячи просмотров и сотни юмористических комментариев. Девушка искренне поделилась историей о том, как пытается получить вид на жительство в Беларуси.
“Мне запарывают автобиографию. Автобиография пишется от руки и нужно указать цель. Я писала, что капец как люблю ваше сало, но не прокатывает”, — возмутилась россиянка в своём видеоролике.
Комментаторы тут же пошутили о том, что её гастрономические предпочтения нужно скорректировать:
“Попробуйте указать безмерную любовь к картошке!!! Думаю, это аргумент…”, — написал один из пользователей.
“Напиши, что больше всего любишь картошку”, — вторил ему другой.
Третий даже напомнил про “огурки и скварки”, а кто-то порекомендовал написать, что “дорогу [нужно] только на зеленый переходить”.
Ранее Телеграф писал о дополнительной проверке, которую проходят тысячи белорусов, въехавших в Литву до 2022 года. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, проверку предстоит пройти порядка 18-20 тысячам белорусов.
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