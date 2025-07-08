"В чем подвох?" - Минчанка показала магазин с ценами на свинину 6-8 рублей. Белорусы засомневались
Одна из пользовательниц TikTok выложила видео, в котором рассказала, где в Минске можно купить сало по удивительно низкой цене - от 6,35 рубля за кило. Белорусские пользователи видеоплатформы усомнились в том, что где-то в столице (да и в Беларуси в целом) в июле 2025 года можно закупиться свининой по столь скромной цене и озвучили цены из ближайших магазинов.
Автор видео продемонстрировала подозрительно низкие цены на свинину:
- шпик хребтовый несоленый по 6,35 рубля за кило,
- грудинка по 10,89 рубля,
- свинина на кости по 8,4 рубля,
- корейка для котлет по 8,91 рубля.
По словам автора ролика, купить такое “потрясающее мясо” можно в магазине “Мясной фаворит” на первом этаже торгового центра “Першы Нацыянальны гандлёвы дом” на проспекте Независимости.
Несмотря на то, что данный торговый центр, в котором представлены производители со всех областей страны, всегда отличался “демократическими” ценами, зрители посчитали их “подозрительно низкими” даже для него, о чём не преминули написать в комментариях, окрестив само видео “новым фантастическим фильмом “Сало”.
“А может в чём-то подвох? Не верится, что такая цена”, - написала одна из зрительниц.
Некоторые предположили, что видео не свежее и было сделано как минимум в прошлом году, кто-то в шутку предположил, что к показанным ценам на кассе автоматом плюсуют 10 рублей.
“Я может живу не в той Беларуси, но у нас в Поставах (Витебская область) цены во много раз выше, к эти ценам +10 рублей”, - написала о своих наблюдениях одна из зрительниц.
“У нас в Могилевской области, город Горки - по 16-18 руб/кг в магазинах, а частники продают по 20-22 руб/кг”, - поделилась ценами зрительница из другого региона страны.
“В регионах (в частности Бобруйск) сало для засолки - от 20 до 25 рублейза кг, а в районах типа Глуск цены заоблачные, откуда берут такие надбавки?” - задалась вопросом третья.
[info_b]Не соответствуют цены на видео и средним ценам, зафиксированным Национальным статистическим комитетом Беларуси в мае (это самые актуальные данные Белстата на сегодняшний день). По их данным, сало, грудинка в среднем по Беларуси в мае стоила 18,16 рублей , а самые выгодные цены на этот продукт, согласно статистике Белстата, были в Брестской и Могилёвской областях - 14,55 и 14,76 рубля за кило, соответственно.
Цены на свинину, согласно статистике Белстата, в среднем по стране варьируются от 11,77 рубля на мясо на кости до 16,01 на бескостную свинину.[/info_b]
Мониторинг цен в сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей сала по цене ниже 12,99 рублей также не показал. В среднем цены на этот продукт в магазинах стартует от 14-15 рублей.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет Министров Беларуси с 20 июня 2025 года ввёл “особый контроль” за ценами на мясо-молочную группу товаров и кондитерские изделия. Это предусмотрено постановлением от 19 июня № 341, которое подписал премьер-министр.