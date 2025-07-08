"В чем подвох?" - Минчанка показала магазин с ценами на свинину 6-8 рублей. Белорусы засомневались

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2025 11:10 , Обновлено: 08.07.2025

Одна из пользовательниц TikTok выложила видео, в котором рассказала, где в Минске можно купить сало по удивительно низкой цене - от 6,35 рубля за кило. Белорусские пользователи видеоплатформы усомнились в том, что где-то в столице (да и в Беларуси в целом) в июле 2025 года можно закупиться свининой по столь скромной цене и озвучили цены из ближайших магазинов.

Автор видео продемонстрировала подозрительно низкие цены на свинину:

шпик хребтовый несоленый по 6,35 рубля за кило,

за кило, грудинка по 10,89 рубля,

свинина на кости по 8,4 рубля,

корейка для котлет по 8,91 рубля.

По словам автора ролика, купить такое “потрясающее мясо” можно в магазине “Мясной фаворит” на первом этаже торгового центра “Першы Нацыянальны гандлёвы дом” на проспекте Независимости.

Несмотря на то, что данный торговый центр, в котором представлены производители со всех областей страны, всегда отличался “демократическими” ценами, зрители посчитали их “подозрительно низкими” даже для него, о чём не преминули написать в комментариях, окрестив само видео “новым фантастическим фильмом “Сало”.

“А может в чём-то подвох? Не верится, что такая цена”, - написала одна из зрительниц.

Некоторые предположили, что видео не свежее и было сделано как минимум в прошлом году, кто-то в шутку предположил, что к показанным ценам на кассе автоматом плюсуют 10 рублей.

“Я может живу не в той Беларуси, но у нас в Поставах (Витебская область) цены во много раз выше, к эти ценам +10 рублей”, - написала о своих наблюдениях одна из зрительниц.

“У нас в Могилевской области, город Горки - по 16-18 руб/кг в магазинах, а частники продают по 20-22 руб/кг”, - поделилась ценами зрительница из другого региона страны.

“В регионах (в частности Бобруйск) сало для засолки - от 20 до 25 рублейза кг, а в районах типа Глуск цены заоблачные, откуда берут такие надбавки?” - задалась вопросом третья.

[info_b]Не соответствуют цены на видео и средним ценам, зафиксированным Национальным статистическим комитетом Беларуси в мае (это самые актуальные данные Белстата на сегодняшний день). По их данным, сало, грудинка в среднем по Беларуси в мае стоила 18,16 рублей , а самые выгодные цены на этот продукт, согласно статистике Белстата, были в Брестской и Могилёвской областях - 14,55 и 14,76 рубля за кило, соответственно.

Цены на свинину, согласно статистике Белстата, в среднем по стране варьируются от 11,77 рубля на мясо на кости до 16,01 на бескостную свинину.[/info_b]

Мониторинг цен в сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей сала по цене ниже 12,99 рублей также не показал. В среднем цены на этот продукт в магазинах стартует от 14-15 рублей.













Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет Министров Беларуси с 20 июня 2025 года ввёл “особый контроль” за ценами на мясо-молочную группу товаров и кондитерские изделия. Это предусмотрено постановлением от 19 июня № 341, которое подписал премьер-министр.

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