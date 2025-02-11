Почему сало в Беларуси дороже мяса? Фермеры назвали 3 ценообразующих фактора

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Опубликовано: 11.02.2025 14:07 , Обновлено: 13.02.2025

Для одних белорусов сало — ненавистный с детства продукт, а для других — настоящий "суперфуд", ради которого стоит постоять в очереди. Цена на сало в зависимости от его качества разнится, но уже давно она стала выше практически любой другой мясной части свинины. Кого-то такое положение вещей ничуть не удивляет, а кто-то откровенно недоумевает. Почему сало дороже мяса? Журналистка Telegraf.news спросил об этом фермеров.

Каждый белорус, желающий порадовать себя кусочком свежего сала, не может не заметить, насколько его стоимость отличается от цены на мясо.

Так, если посмотреть информацию сервиса Еdostavka, то свежее мясо можно купить по цене 12,99 рубля за кг. А свиная крупнокусковая вырезка “Фермераская” без костей стоит 24,19 рубля за кг.

Тем временем отыскать настоящее свежее сало в обычных магазинах не так-то просто. Чаще всего до прилавков оно доходит в уже засоленном виде, и при этом многих шокирует своей ценой. Например, сало с хребтовой части обойдется на Edostavka в 25,99 рубля, и это красная цена (согласно данным на 10.02, без учета скидки сало стоит 31,97 рубля).

Удивляются цене на соленое сало белорусы и в TikTok. Так, недавно одна из пользовательниц пожаловалась на высокую цену на сало в одном из магазинов в Бресте. Там она заметила 2 кусочка, которые стоили без малого 24 рубля и 30 рублей за килограмм.

Белоруска пожаловалась на «сало зубра» за 29,37 рубля. Зрители в Tik Tok объяснили, откуда такие цены

Некоторые белорусы отмечают, что даже почитаемое многими сало с мясной прослойкой стоит дешевле чистого сала.

https://www.tiktok.com/@food_for_boys2023/video/7334782621290974470?_r=1&_t=ZM-8tnMMJiOGyT

Сколько стоит свежее сало?

Что, касается свежего несолёного сала, то отыскать его на прилавках обычных магазинов не всегда удаётся. В этом журналистка Telegraf.news убедилась, заглянув в мясной отдел 5 магазинов в своём районе в Мозыре. Чаще всего можно найти грудинку - сало с мясной прослойкой, и стоит она в среднем более 20 рублей за килограмм.

Фото: Telegraf.news

В то время как цены на свежую свинину колеблются в пределах от 9 до 18 рублей (в зависимости от типа).

Фото: Telegraf.news

Настоящие почитатели этого деликатеса обращаются к фермерам. Продукт ищут, в том числе и по объявлениям в Сети. Но и здесь за свежее сало придётся выложиться.

Например, на “Куфаре” актуальные объявления о продаже свежего сала в среднем колеблются в ценовом диапазоне от 16 до 20 рублей за килограмм.

В то время как свежее мясо там же готовы продать по цене в среднем 11 рублей за кило.

Почему же так происходит и откуда “растут ноги” у цены на сало? Журналистка Telegraf.news спросила об этом у двух белорусских фермеров.

Почему в Беларуси сало дороже мяса?

Сергей Капариха занимается продажей свинины со своего личного подсобного хозяйства на 50 голов в Слуцке и не считает, что сало дороже.

“Дело в том, что сало – это уже готовый к употреблению продукт, стоит только посолить. Купил килограмм сала и съел килограмм сала. У меня килограмм сала стоит 19 рублей, а свежее мясо – 14. Но ведь мясо ещё нужно жарить, а после жарки там уже будет далеко не килограмм”, – высказался Сергей.

Он обратил внимание, что готовая к употреблению продукция из мяса стоит не дешевле сала. Например, сыровяленые колбаса и полендвица стоят 24 и 29 рублей за килограмм соответственно.

Несколько иначе на этот вопрос ответил владелец фермерского хозяйства “Илюшкино” Илья Ермакович из Ивацевичей.

“В свиноводстве экономически не выгодно выращивать свиней свыше определенного веса, так как идёт перерасход корма, а каждодневные привесы всё уменьшаются. Соответственно, расход корма значительно растет. Отсюда и растет цена”, – объяснил своё видение цены на сало фермер.

По его мнению, причиной возросшей цены стал и тот факт, что хорошее, вкусное и молодое сало теперь “редкость”. А всё потому, что само по себе сало – универсальный продукт, который расходится для многих нужд, будь то соление, копчение, приготовление фарша, колбас и т.п. Так и выходит, что до прилавков оно доходит, как правило, в небольших объёмах, и цена на него уже “кусается”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минск, согласно официальной статистике, является самым дорогим городом Беларуси с точки зрения цен на продукты питания. Тем не менее, как показывает практика, и в столице можно закупиться продуктами по весьма выгодной цене. Так, одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok показала, где в Минске можно купить сало по 7,57 рубля за кило. Правда, как водится, и здесь есть маленький нюанс.

«Почувствуйте разницу» — Белоруска показала, где в Минске купить сало по 7,57 рубля за кило. Но есть нюанс