ОСВОД посоветовал белорусским рыбакам подготовить обязательный «зимний» элемент экипировки. Какой штраф за отсутствие?

Опубликовано: 04.11.2024 16:30 , Обновлено: 04.11.2024

Гомельское отделение Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) посоветовало белорусским рыбакам подготовить дополнительный элемент своей экипировки, который станет обязательным в скором времени. Речь идёт о спасательных жилетах, которые по закону обязаны надевать рыбаки, выходя на лёд во время зимней рыбалки.

Требование надевать спасательный жилет для рыбаков действует с 2023года. Тогда Совет министров своим постановлением №543 официально утвердил Правила охраны жизни людей на водах. В пункте 40 этих правил указано, что выходя на лёд (в том числе, для рыбалки), граждане “обязаны надеть спасательный жилет, который должен соответствовать размеру и обеспечивать положительную плавучесть в воде с учетом суммарной массы тела и одежды”.

Рыбакам дополнительно советуют также иметь с собой спасательный линь и ледовые штыри. Но если последнее - лишь рекомендации, которые, впрочем, могут кому-то спасти жизнь, то спасательный жилет - вещь обязательная и сотрудники ОСВОД, МЧС или милиция имеют право требовать от рыбаков соблюдения этого требования.

В действующем законодательстве штрафы за сам факт отсутствия спасательного жилета на льду не предусмотрены. Однако в ходе рейдов, которые с началом сезона зимней рыбалки правоохранительные органы устраивают регулярно, милиция вправе потребовать уйти с замерзшего водоёма из-за “неправильной” экипировки. Невыполнение этих требований сотрудника правоохранительных органов чревато огромным штрафом и даже административным арестом.

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[info_b]Согласно статье 24.3 КоАП Беларуси, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий можно схлопотать штраф в размере от 2 до 100 базовых величин (то есть до 4000 рублей сегодня), либо отправиться на общественные работы или под административный арест.[/info_b]

В Гомельском областном ОСВОД, между тем, напомнили, что спасательный жилет - это далеко не прихоть госорганов, он необходим человеку, выходящему на лёд, для безопасности:

позволит держаться на плаву в любой внештатной ситуации;

увеличит видимость тонущего в случае ЧП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 ноября в Беларуси начал действовать запрет на ловлю сига чудского и сома обыкновенного в водоемах страны. За вылов этих двух видов в неурочное время белорусским рыбакам также грозят немалые штрафы.

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