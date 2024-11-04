ОСВОД посоветовал белорусским рыбакам подготовить обязательный «зимний» элемент экипировки. Какой штраф за отсутствие?
Гомельское отделение Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) посоветовало белорусским рыбакам подготовить дополнительный элемент своей экипировки, который станет обязательным в скором времени. Речь идёт о спасательных жилетах, которые по закону обязаны надевать рыбаки, выходя на лёд во время зимней рыбалки.
Требование надевать спасательный жилет для рыбаков действует с 2023года. Тогда Совет министров своим постановлением №543 официально утвердил Правила охраны жизни людей на водах. В пункте 40 этих правил указано, что выходя на лёд (в том числе, для рыбалки), граждане “обязаны надеть спасательный жилет, который должен соответствовать размеру и обеспечивать положительную плавучесть в воде с учетом суммарной массы тела и одежды”.
Рыбакам дополнительно советуют также иметь с собой спасательный линь и ледовые штыри. Но если последнее - лишь рекомендации, которые, впрочем, могут кому-то спасти жизнь, то спасательный жилет - вещь обязательная и сотрудники ОСВОД, МЧС или милиция имеют право требовать от рыбаков соблюдения этого требования.
В действующем законодательстве штрафы за сам факт отсутствия спасательного жилета на льду не предусмотрены. Однако в ходе рейдов, которые с началом сезона зимней рыбалки правоохранительные органы устраивают регулярно, милиция вправе потребовать уйти с замерзшего водоёма из-за “неправильной” экипировки. Невыполнение этих требований сотрудника правоохранительных органов чревато огромным штрафом и даже административным арестом.
«Следовал по навигатору» — Под Минском легковушка провалилась под лед
[info_b]Согласно статье 24.3 КоАП Беларуси, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий можно схлопотать штраф в размере от 2 до 100 базовых величин (то есть до 4000 рублей сегодня), либо отправиться на общественные работы или под административный арест.[/info_b]
В Гомельском областном ОСВОД, между тем, напомнили, что спасательный жилет - это далеко не прихоть госорганов, он необходим человеку, выходящему на лёд, для безопасности:
- позволит держаться на плаву в любой внештатной ситуации;
- увеличит видимость тонущего в случае ЧП.
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 ноября в Беларуси начал действовать запрет на ловлю сига чудского и сома обыкновенного в водоемах страны. За вылов этих двух видов в неурочное время белорусским рыбакам также грозят немалые штрафы.
Штраф — до 1200 рублей. БООР предупредило белорусов о запрете на ловлю этих 2 рыб с 1 ноября