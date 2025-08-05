Эндокринолог назвал 3 продукта, которые раньше считали вредными, но в 21-м веке "абсолютно безопасны"
Врач-эндокринолог Максим Кузнецов опубликовал в соцсетях видео, где назвал три продукта, которые раньше, по его словам, все считали вредными, но современная медицина знает, что они "абсолютно безопасны".
[inf]Максим Кузнецов - российский врач-эндокринолог, который работает в Санкт-Петербурге. Он ведет блог в Instagram (1,5 млн подписчиков) и в TikTok (58,5 тыс. подписчиков), где рассказывает факты о здоровье, о которых знают не все или опровергает популярные мифы. [/inf]
Яйцо
Так, по словам доктора, раньше вредными считали яйца, в частности, желтки.
“Сколько я слышал: “Не ешьте желтки, там один холестерин”, “Будете есть больше трех яиц в день, весь в бляшках [отложение холестерина на стенках артерий] будете, инфаркты будут, инсульты будут”. Ну вот 21-й век, и мы знаем, что 80% вашего холестерина синтезируется в печени. И только 15-20% вы потребляете с едой”, — объяснил Кузнецов.
Он признал, что “вклад, конечно есть”, однако “он очень маленький ”. Врач убежден, что яичными желтками нельзя навредить сосудам, “сколько бы ни ели”.
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Картофель
Второе, что назвал эндокринолог, это картошка, в которой, как считается, много крахмала.
“Но в вашей любимой гречке, которая правильный ПП-продукт [продукт правильного питания], в три раза больше крахмала, чем в той же самой картошке”, — обратил внимание врач.
На аргумент, что на картофель возникает всплеск инсулина, он ответил: “как и на любой источник крахмала”. По его словам, такие всплески:
- “не опасны”:
- “не стимулируют аппетит”;
- “не мешают похудеть”.
Что касается мнения, что в картошке мало питательных веществ, Кузнецов сказал, что “за счет того, что в нем малая калорийность, (63 килокалории на 100 грамм) вы можете съесть много этой картошки, и дефицит полезных веществ добрать объемом”.
Еще один плюс, отметил врач, то, что у картофеля высокий индекс насыщения, и в сочетании с невысокой калорийностью, вообще это идеальный гарнир для людей, которые пытаются похудеть.
Главное, обратил он внимание, не добавлять много масла, сливок и других дополнительных калорий.
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Кофе
“Даже когда я учился в университете, говорили, что кофе убивает ваши сосуды, ваше сердце, почки сажает и так далее, и многие врачи про это говорили. Но прелесть доказательной медицины в том, что исследования обновляются, новые данные выходят, и мнение может поменяться”, — рассказал эксперт.
Он отметил, что сейчас современная медицина говорит, что кофе:
- профилактирует сахарный диабет;
- снижает риски деменции;
- снижает риски рака печени;
- отлично профилактирует опоры.
И добавил, что “никакой кальция из костей он у не вымывает, кислотность внутренней среды не меняет”.
В комментариях многие пользователи согласились с аргументами и сказали “спасибо” доктору за развенчание мифов.
“Всё полезно, если в меру”, — написал один из зрителей.
“Самое главное доказательство: бабушке 97 лет, любит кофе и картошку отварную с селедкой. Всё, значит ок”, — поделился второй.
“Многие диетологи запрещают картофель, макароны и кушать 5 раз в день в связи с всплесками. Спасибо, что развеяли мифы”, поблагодарил третий.
“Хоть кто адекватный”, — оценил еще один.
Ранее Telegraf.news писал, что американские исследователи представили новые данные о пользе регулярного употребления нута и черной фасоли. Согласно их выводам, ежедневное включение этих продуктов в рацион помогает укрепить здоровье сердца, снизить холестерин и улучшить обмен веществ особенно у людей с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ).