Эндокринолог назвал 3 продукта, которые раньше считали вредными, но в 21-м веке "абсолютно безопасны"

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Опубликовано: 05.08.2025 10:24 , Обновлено: 05.08.2025

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов опубликовал в соцсетях видео, где назвал три продукта, которые раньше, по его словам, все считали вредными, но современная медицина знает, что они "абсолютно безопасны".

[inf]Максим Кузнецов - российский врач-эндокринолог, который работает в Санкт-Петербурге. Он ведет блог в Instagram (1,5 млн подписчиков) и в TikTok (58,5 тыс. подписчиков), где рассказывает факты о здоровье, о которых знают не все или опровергает популярные мифы. [/inf]

Яйцо

Так, по словам доктора, раньше вредными считали яйца, в частности, желтки.

“Сколько я слышал: “Не ешьте желтки, там один холестерин”, “Будете есть больше трех яиц в день, весь в бляшках [отложение холестерина на стенках артерий] будете, инфаркты будут, инсульты будут”. Ну вот 21-й век, и мы знаем, что 80% вашего холестерина синтезируется в печени. И только 15-20% вы потребляете с едой”, — объяснил Кузнецов.

Он признал, что “вклад, конечно есть”, однако “он очень маленький ”. Врач убежден, что яичными желтками нельзя навредить сосудам, “сколько бы ни ели”.

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Картофель

Второе, что назвал эндокринолог, это картошка, в которой, как считается, много крахмала.

“Но в вашей любимой гречке, которая правильный ПП-продукт [продукт правильного питания], в три раза больше крахмала, чем в той же самой картошке”, — обратил внимание врач.

На аргумент, что на картофель возникает всплеск инсулина, он ответил: “как и на любой источник крахмала”. По его словам, такие всплески:

“не опасны”:

“не стимулируют аппетит”;

“не мешают похудеть”.

Что касается мнения, что в картошке мало питательных веществ, Кузнецов сказал, что “за счет того, что в нем малая калорийность, (63 килокалории на 100 грамм) вы можете съесть много этой картошки, и дефицит полезных веществ добрать объемом”.

Еще один плюс, отметил врач, то, что у картофеля высокий индекс насыщения, и в сочетании с невысокой калорийностью, вообще это идеальный гарнир для людей, которые пытаются похудеть.

Главное, обратил он внимание, не добавлять много масла, сливок и других дополнительных калорий.

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Кофе

“Даже когда я учился в университете, говорили, что кофе убивает ваши сосуды, ваше сердце, почки сажает и так далее, и многие врачи про это говорили. Но прелесть доказательной медицины в том, что исследования обновляются, новые данные выходят, и мнение может поменяться”, — рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас современная медицина говорит, что кофе:

профилактирует сахарный диабет;

снижает риски деменции;

снижает риски рака печени;

отлично профилактирует опоры.

И добавил, что “никакой кальция из костей он у не вымывает, кислотность внутренней среды не меняет”.

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В комментариях многие пользователи согласились с аргументами и сказали “спасибо” доктору за развенчание мифов.

“Всё полезно, если в меру”, — написал один из зрителей.

“Самое главное доказательство: бабушке 97 лет, любит кофе и картошку отварную с селедкой. Всё, значит ок”, — поделился второй.

“Многие диетологи запрещают картофель, макароны и кушать 5 раз в день в связи с всплесками. Спасибо, что развеяли мифы”, поблагодарил третий.

“Хоть кто адекватный”, — оценил еще один.

Ранее Telegraf.news писал, что американские исследователи представили новые данные о пользе регулярного употребления нута и черной фасоли. Согласно их выводам, ежедневное включение этих продуктов в рацион помогает укрепить здоровье сердца, снизить холестерин и улучшить обмен веществ особенно у людей с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ).

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