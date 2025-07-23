Газированная питьевая вода будет полезна этим людям. А кому лучше избегать?

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Опубликовано: 23.07.2025 20:24 , Обновлено: 23.07.2025

Вопрос в том, отличается ли воздействие газированной от простой питьевой воды на организм человека волнует медиков и обывателей давно. С ней проводились исследования и результаты показали, что это хороший и безопасный продукт. Но нужно соблюдать несколько правил.

Для начала, стоит помнить, что это просто вода, в которую под давлением добавили углекислый газ. Именно он отвечает за характерные пузырьки и слегка кисловатый вкус.

Углекислый газ и вода вступают в химическую реакцию с образованием углекислоты - слабой кислоты, которая, как было доказано, стимулирует те же нервные рецепторы во рту, что и горчица. Это вызывает ощущение покалывания, которое может быть как раздражающим, так и приятным. Тут уж на любителя.

В то же время, рН газированной воды составляет 5-6, что означает, что она слабокислая. Ваши почки и легкие удаляют избыток углекислого газа, поддерживая в вашей крови слабощелочной уровень рН 7,35–7,45 независимо от того, что вы едите или пьете.

Впрочем, белорусам с повышенной кислотностью и проблемами пищеварения следует избегать потребления газированной воды как раз из-за её низкого pH.

Но вот для остальных газированная вода может быть даже полезна! Например, исследование 2017 года показало, что она улучшает глотательную функцию у пожилых людей.

Исследование 2023 года показало, что газированная питьевая вода может улучшать приток крови к сердцу, хотя для окончательной оценки её влияния на систему кровообращения необходимы дополнительные данные. Однако регулярное употребление — как газированной, так и негазированной — помогает предотвратить падение артериального давления.

Кроме того, доктор Акира Такахаси из Центра диализа нейрохирургической больницы Тэссэйкай настаивает, что газированная вода может способствовать снижению веса, улучшая усвоение глюкозы. А это уже хорошая новость для диабетиков.

Газированная вода также может усилить ощущение сытости после еды в большей степени, чем обычная вода. Она может помочь пище дольше оставаться в желудке, что может вызвать более сильное ощущение сытости. Однако для подтверждения этих эффектов все еще необходимы дальнейшие исследования.

Низкий pH газированной воды может вызвать опасения по поводу здоровья костей. Однако исследования их не подтвердили.

Также газированная вода может вредно влиять на зубную эмаль. Тем не менее она значительно менее вредна для зубов, чем сладкие газировки.