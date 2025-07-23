Этот способ жарки яиц с помощью огурца набрал миллионы просмотров. Что возмутило подписчиков?

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Опубликовано: 23.07.2025 15:40 , Обновлено: 12.08.2025

Пользовательница TikTok, известная под ником @jana.dvll недавно опубликовала видео, в котором для жарки яиц использовала огурец вместо масла. Ее лайфхак вызвал волну споров в комментариях. А количество просмотров превысило 23 миллиона.

В подписи к своему видео известная немецкая инфлюенсерша Яна заявила, что узнала об альтернативе маслу от некоей “итальянской бабушки” и “больше никогда не будет готовить с маслом”.

Сам способ жарки до невозможности простой. На видео она трет конец целого огурца прямо о дно сковороды, стоящей на плите. Затем разбивает яйцо. После этого в ролике виден результат ее действий - полностью пожаренное яйцо, а Яна выглядит удивленной тем, что “хитрость” сработала.

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Блогер аккуратно сняла яйцо со сковороды и подняла его, прежде чем переложить на тарелку с тостом.

Кулинарный совет Яны стал суперпопулярным, набрав почти два миллиона лайков и тысячи комментариев, но не все были довольны.

Многие зрители скептически отнеслись к тому, что именно огурец помог яйцу приготовиться без пригорания, или же все дело в сковороде с антипригарным покрытием, которую использовала Яна.

“Вы используете сковороду с антипригарным покрытием. Надеюсь, это поможет”, - прокомментировал один из пользователей TikTok.

Другой добавил: “Это сковорода с антипригарным покрытием, конечно, вы могли бы буквально ничего не использовать, и она бы не прилипла”.

Третий с вызовом ответил: “Готовьте на сковороде из нержавеющей стали, и тогда я поверю”.

Другие усомнились в утверждении Яны о том, что секрет был раскрыт “итальянской бабушкой”. Несколько итальянских пользователей TikTok даже выказали свое возмущение.

Новость Телеграф

“Моя бабушка надавала бы мне по з..це, если бы я не использовал оливковое масло из нашего сада на Сицилии”, - написал один из них.

Были и такие, кто возмутился отказом от растительного масла. “Масло полезно для здоровья. Я не понимаю, почему люди так боятся этого”, - прокомментировал видео Яны ещё один пользователь.

Ролик также был опубликован в X, где один зритель написал: “Масло улучшает вкус и улучшает процесс приготовления, а не просто предотвращает пригорание продуктов… Я умоляю [кого-нибудь] сделать это со свиной отбивной или грибами и сообщить мне, какой будет вкус”.

Однако Яна ответила, что ничего не имеет против масла и просто поделилась тем, что узнала. “Я люблю масло. Но это забавный способ. Не волнуйтесь”.

Вредно ли растительное масло?

Согласно различным исследованиям, употребление растительных масел, таких как оливковое, авокадо, подсолнечное, рапсовое, кукурузное и виноградных косточек, способствует улучшению состояния здоровья в некоторых случаях.

30-летнее исследование, в котором приняли участие более 200 000 взрослых людей, проведенное учёными Гарвардского университета, показало, что люди, которые готовили с использованием этих видов масел вместо сливочного, реже умирали от любых причин, включая рак и болезни сердца.

Исследователи были “удивлены”, обнаружив, что замена меньше столовой ложки сливочного масла на такое же количество масла снижает общий риск смерти на 17%, что, по словам учёных, “оказывает огромное влияние на здоровье”.

Они предположили, что это может быть связано с тем, что в маслах из семян содержится меньше насыщенных жиров, чем в сливочном масле, что связано с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и некоторых форм рака.

[inf]Тем не менее, при жарке на растительном масле, особенно на высоких температурах, все равно могут появляться канцерогенные вещества, которые могут нанести вред здоровью.

А рафинированные растительные масла могут содержать трансжиры, ведущие к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других заболеваний.

Наиболее полезный способ употребления растительных масел - без нагрева и нерафинированных. Например, добавляя их в салаты. [/inf]

Уже понятно, что применение огурца вместо масла вряд ли принесет какую-либо пользу для здоровья. Но этот признанный герой всех белорусских кухонь и огородов неожиданно полюбился пользователям TikTok со всего мира благодаря рецептам, которыми поделился канадский создатель контента Логан Моффитт.

Ранее Telegraf.news писал, что в Исландии местные жители сметали с полок практически все огурцы. Такого ажиотажа в стране не припомнят. Все дело в том, что тиктокер Логан Моффитт поделился со всеми 5,5 млн своих подписчиков очень простым рецептом салата из огурцов.

Этот рецепт салата стал причиной дефицита огурцов в Исландии. Что заставило подписчиков поставить миллион лайков в Tiktok?