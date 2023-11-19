Почему шоколад — это «пенная вода»? Узнали, как он появился и сколько грамм в день можно есть на самом деле

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Опубликовано: 19.11.2023 12:19 , Обновлено: 28.11.2023

Шоколад — это не просто сладость, это настоящий источник наслаждения для миллионов людей по всему миру. Однако мало кто знает, что изначально он был всего лишь "пенной водой". Рассказываем, как появился и эволюционировал шоколад на протяжении веков, а также раскроем правду о том, сколько грамм этого нежного лакомства можно употреблять в день.

Как появился шоколад?

По информации мастеров шоколада, все началось в Латинской Америке вблизи Мексиканского залива еще 3000 лет назад. Тогда древние индейцы ольмеки собирали плоды какао-деревьев и, смешивав с водой, делали из них напиток.

«Пенная вода» индейцев Майя

После ольмеков на побережье залива поселились индейцы племени Майя. Они считали деревья какао божественными, а плоды применяли как деньги. Поэтому напиток из них очень ценили. Его делали на основе какао-бобов и воды, взбивали до пены и добавляли зерна кукурузы, мед, острый перец, фрукты, ваниль и даже сухие соцветия. А называли они его «чоколатль», что в переводе означает «пенная вода». А пили его исключительно жрецы, прославленные воины и старшие племени.

50 порций чоколатля для вождя ацтеков

А через 200 лет после того, как цивилизация Майя потерпела упадок, эту территорию заняли ацтеки, которые продолжали сажать деревья и собирать плоды. Есть даже легенда, что вождь ацтеков Монтесума так любил чоколатль, что выпивал по 50 порций этого напитка в день.

Как шоколад попал в Европу?

Первым европейцем, который попробовал шоколад как «пенную воду» был Христофор Колумб — это было в 1502 году. Ему преподнесли этот напиток индейцы. Но Христофору он не слишком понравился, но все же мореплаватель взял на свой корабль 1 ящик бобов с деревьев какао, который отдал испанскому королю Фердинанду II. Впрочем, король не обратил никакого внимания на этот дар.

И только через 20 лет напиток по достоинству оценили. Это был испанский конкистадор Эрнан Кортес, который в 1522 году пришвартовался вблизи Мексиканского залива. Теперь его считают первым поставщиком какао-бобов в Европу.

В Испании тоже стали делать из бобов-какао свой чоколатль. Они подогревали плоды на огне, а затем подливали мед, подсыпали мускатный орех, корицу, тростниковый сахар, но уже не добавляли острый перец.

Испанцы не хотели распространять рецепт напитка, но случилось так, что флорентинец Антонио Карлетти украл рецепт и продал его жителям Италии. Потом с шоколадом познакомились во Франции, когда королева Анна Австрийская приехала в Версаль с личным шоколатье. Людовику XIII также полюбился напиток.

Первая плитка шоколада

Испанцы, когда узнали, что их рецепт уже не тайна, стали распространять его по Европе — открыли шоколатерии, где подавали напитки. Повара растирали боры-какао и подмешивали их в тесто, а также подсыпали их в мед и подавали покупателям.

Уже в 1732 год Дюбюиссон из Франции изобрел аппарат, который мог обрабатывать бобы. Данное изобретение позволило увеличить объемы производства, а вместе с тем снизило цену напитка.

В XIX столетии шоколатье Франсуа-Луи Кайе из Швейцарии придумал, как сделать из бобов продукт, похожий на сливочное масло. В итоге кондитеры стали делать шоколадные батончики и рулетики.

А 1828 году Конрад Йоханнес ван Хаутен из Голландии придумал, как сделать из бобов какао порошок. Это позволило смешивать этот продукт с сахаром, а затем повторно смешать его с какао-маслом. Так получали твердый экстракт, который максимально напоминал современный шоколад.

Предположительно, первую плитку шоколада мог произвести английский производитель JS Fry & Sons в 1847 году.

Виды шоколада

Существует множество видов шоколада, каждый из которых имеет свои особенности и отличительные черты. Но, как правило, есть 4 основных категории.

1. Горький. В нем имеется 70-85% какао и совсем немного сахара по сравнению с другими видами. В таком шоколаде меньше холестерина, чем в остальных видах. Из-за этого считают, что горький шоколад наиболее полезен.

2. Темный. В нем содержится только 45-50% какао, а также намного больше сахара, чем в горьком.

3. Молочный. Помимо какао, в него добавляют сухое молоко, а сахара в нем больше, чем в предыдущих видах.

4. Белый. В нем вообще отсутствует тертое какао, но его изготавливают, смешивая сухое молоко, сахар и ванилин. Также в него добавляют какао-масло.

Сколько шоколада можно съедать в день?

В составе продукта имеется множество калорий, сахара, жиров. Поэтому нутрициологи советуют употреблять шоколад маленькими порциями.

По словам экспертов, в среднем в день можно съесть 30-55 г горького шоколада. А вот белого либо молочного шоколада — всего 15-20 г, но учесть при этом, что больше сахара в этот день употреблять не стоит.

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, в день безопасно для организма можно съедать не более 30 граммов (или треть плитки) горького шоколада или 15 граммов (1/6 плитки) молочного шоколада.[/info_b]

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Чем полезен и вреден шоколад?

Когда речь заходит о пользе шоколада для здоровья, сразу следует сразу исключить белые и молочные сорта этого лакомства.

Что касается черных и темных сортов, то их рекомендуют употреблять из-за высокого содержания натурального какао, но не в больших количествах.

Наиболее полезный из всех видов шоколада — горький, в котором должно быть не менее 55% натурального какао. В нем гораздо меньше сахара, чем в других видах, но больше флавоноидов, то есть веществ, которые уменьшают воспаления, выводят шлаки и токсины, свободные радикалы, ответственные за окислительные процессы.

В 2014 году был проведен эксперимент, который состоял в том, что пожилые люди в возрасте 50-65 лет были поделены на 2 группы. Люди из первой группы употребляли плитки горького шоколада ежедневно, а люди из второй группы вообще не ели шоколад. В итоге проведенных тестов выяснилось, что память у людей из первой группы намного лучше.

Употребление темного шоколада в умеренных количествах положительно влияет на нервную систему, поскольку содержащиеся в нем вещества способствуют выработке эндорфинов, называемых гормонами счастья, которые помогают бороться со стрессом и депрессией.

Опасность сладости

Вреден ли шоколад для организма или нет, зависит от его состава. Не следует употреблять продукты, в которых тертое какао заменили какао-порошком и пальмовым маслом. Такие ингредиенты не содержат в себе большей части пользы для здоровья, ради которой врачи рекомендуют включать в свой рацион настоящий шоколад.

В свою очередь употребление белого и молочного шоколада может привести к следующим проблемам:

ожирению;

разрушению зубной эмали;

проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт);

диабету;

проблемам с кожей.

Кому противопоказано употреблять шоколад?

Людям с аллергией на него. Людям, страдающим мигренью. В продукте имеется вещество танин, поэтому при его поедании может произойти спазм сосудов. Людям, у которых имеется диабет второго типа и инсулинорезистентность. Употребление молочного и белого шоколада из-за большого количества сахара может привести к резкому скачку сахара в крови. Поэтому лучше есть небольшое количество именно горького шоколада, гликемический индекс которого 20-22.

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