Можно ли есть шоколад с белым налетом? А с серым? Разобрались откуда берётся на белорусских шоколадках

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Опубликовано: 22.03.2023 13:04 , Обновлено: 21.03.2023

Часто бывает, купили шоколадку, раскрыли фольгу, а там вместо красивой плитки покрытое белым налетом нечто. И что же делать? Можно ли есть шоколадку, у которой на поверхности белый налет?

Белый налет на шоколаде - это сахар. Он появляется, когда вы храните плитку в холодильнике, а затем перемещаете в очень теплую окружающую среду. На шоколаде, подвергающемся такому быстрому перепаду температуры (более 10°С), в результате конденсации водяного пара появляется роса. Она вытягивает сахар из шоколада, а после испарения оставляет белый налет.

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Бывает ещё и серый налет. Он получается из-за кондитерского жира. Он возникает в результате хранения шоколада при слишком высокой температуре – какао-масло, используемое для производства шоколада, плавится и выпадает в осадок на его поверхности. Когда плитка снова затвердевает при более низкой температуре, сверху остаётся серый налет.

В обоих случаях шоколад не становится вредным. И скорее всего, не поменяет даже вкус. Так что есть такой вполне себе можно.

Кстати, мы привыкли слышать, что сладкие лакомства и десерты — зло. Но как без них жить? В Великобритании в Гарварде ученые-медики задались целью прояснить воздействие шоколада на… продолжительность жизни. А заодно порадовали сладкоежек другими целебными свойствами шоколада. Но — темного.

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