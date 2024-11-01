Действительно ли яблоки полезнее есть со шкуркой? Медик и химик развеяли 1 миф и 1 подтвердили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.11.2024 10:23 , Обновлено: 01.11.2024

Яблоки давно считают одними из самых популярных фруктов, и не без основания. Однако вопрос о том, как лучше их есть — со шкуркой или без — вызывает множество споров. Некоторые утверждают, что в кожице содержит множество полезных веществ, в то время как другие настаивают на том, что она может содержать вредные соединения из-за... воска. Медик и химик рассказали, верить ли мифам и что же делать — чистить яблоки или нет.

Что за вещество обнаружили на кожице яблок?

Так, доктор медицинских наук Магдалена Кубала из Польши, опубликовала в Instagram видео, на котором с яблока ножом соскребли белое вещество. На одном из фруктов его было довольно много.

[info_b]Магдалена Кубала - польский семейный врач, доктор медицинских наук, автор книги “Кишечная революция. Восстановите свое здоровье, живите долго и ешьте то, что вам нравится” (Jelitowa rewolucja. Odzyskaj zdrowie, żyj długo i jedz to, co lubisz). Она изучает связи кишечник-мозг, иммунитет-мозг и экологическую медицину. [/info_b]

Оказалось, что это был воск. И это не очередной миф, распространяющийся по интернету. Медик отметила, что яблоки сами выделяют воск, естественным путем. Однако добавила, что иногда их покрывают этим дополнительно.

Врач отметила, что большинство промышленных восков “содержат вещества, которые негативно влияют на кишечник”.

Надо ли сливать первый бульон, когда варите суп? Химик объяснила, что происходит с антибиотиками в магазинных курицах

Зачем яблоки покрывают воском?

Химик Александра Франц в своем видео в TiKTok также проверила, есть ли воск на магазинных яблоках. И, поскребя ножом по фруктам, также получила белое вещество.

[info_b]Александра Франц — химик, которая ведет свой блог в TikTok и Instagram и имеет более 450 тыс. подписчиков на каждой из платформ. Она часто поднимает вопросы, связанные с использованием косметических и пищевых продуктов, а также предметов быта и рассказывает об их воздействии на здоровье человека.[/info_b]

При этом она отметила, что и на домашних яблоках он есть. И объяснила, что “это естественная защита яблочка от потери влаги и троянских коней в виде бактерий внутрь”.

Зачем же тогда фрукты обрабатывают дополнительно? Франц развеяла миф, что яблоки покрывают парафином, продуктом нефтехимии. По ее словам, это делают разрешенными пищевыми:

пчелиным воском (E901);

карнаубским воском (E903);

шеллаком (E904);

мелкокристаллическим воском (E905).

При этом она отметила, что не все магазинные яблоки обрабатывают. Например, сезонные “чаще не покрывают”, потому что их нужно быстрее продать.

По словам Франц, другие яблоки обрабатывают воском, потому что когда их собирают, очищают и промывают, “естесственный липидный и восковой слой снимают, буквально механически”.

“Чтобы оно [яблоко] добралось до нас без плесени, бактерий и прочего, его покрывают пищевым воском”, — пояснила специалист. И “фантазии с парафином” тут не при чем.

Химик призвала не гасить соду уксусом. Вот что нужно делать, чтобы выпечка поднялась лучше

Так можно ли есть яблоко со шкуркой?

Химик Александра Франц обратила внимание, что пищевой воск, который наносят на яблоки, “смывается просто горячей водой”.

“Помыли, вытерли - и приятного аппетита”, — резюмировала она.

На самом деле, яблоки с кожурой — самый настоящий кладезь полезных витаминов и минералов. Согласно данным медицинского портала Healthline, вместе с кожурой в плодах “на 332% больше витамина К, на 142% больше витамина А, на 115% больше витамина С, на 20% больше кальция и на 19% больше калия”, чем в яблоке без кожуры.

Во-первых, если вы съедите яблочную кожуру, ваш живот наполнится и вы сможете справиться с фантомными голодными болями. Это полезно для тех, кто следит за своей талией, не так ли? А благодаря высокой концентрации антиоксидантов, в том числе противовоспалительного кверцетина, употребление яблочной кожуры может помочь защитить ткани от повреждения, которое связывают с болезнью Альцгеймера (по информации Science Daily).

Яблочная кожура также содержит тритерпеноиды - соединения, которые помогают защитить ваш организм от рака печени, толстой кишки и молочной железы (по данным Evewomen).

Более того, согласно исследованию, проведенному Университетом Иллинойса, яблочная кожура может помочь снизить уровень ожирения и диабета. Исследование показало, что яблочная кожура содержит урсоловую кислоту, которая помогает сжигать калории (по данным Diabetes.co.uk), в то время как клетчатка, которая может замедлить усвоение углеводов, помогает регулировать уровень сахара в крови (по информации Healthline).

Все это - веские причины дважды подумать, прежде чем выбрасывать яблочную кожуру в мусорное ведро.

Ранее Telegraf.news писал, что яблоки — универсальный и полезный фрукт, который может иметь самые разные вкусовые качества. Также это идеальная основа для приготовления многих десертов, один из которых — варенье. Приготовить яблочное варенье можно совершенно по-разному, и каждое из них будет иметь своих поклонников. Попробуйте сделать заготовки по этим 5 рецептам. Они точно не будут пылиться на полках.

Как заготовить варенье из яблок на зиму? Нашли 5 вкуснейших рецептов на любой вкус