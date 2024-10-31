Надо ли сливать первый бульон, когда варите суп? Химик объяснила, что происходит с антибиотиками в магазинных курицах

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Опубликовано: 31.10.2024 09:46 , Обновлено: 31.10.2024

Бульон — незаменимый ароматный и питательный отвар, который отлично согревает осенью и зимой. Во многих рецептах сказано, что при варке супа необходимо сливать первую воду. Это объясняют тем, что в курице содержаться вредные вещества, например, антибиотики и гормоны роста. Химик Александра Франц в TikTok развеяла несколько мифов и рассказала, как блюдо получится вкуснее и питательней.

[info_b]Александра Франц — химик, которая ведет свой блог в TikTok и Instagram и имеет более 450 тыс. подписчиков на каждой из платформ. Она часто поднимает вопросы, связанные с использованием косметических и пищевых продуктов, а также предметов быта и рассказывает об их воздействии на здоровье человека. [/info_b]

Колют ли магазинных куриц гормонами роста?

Многие люди до сих пор считают, что в куриц вкалывают гормоны роста, поэтому они такие большие и быстро растут. Но химик Александра Франц объяснила, почему это не так.

По ее словам, птицы сейчас большие, потому что биологи вывели такую породу.

[info_b]Речь идет о мясных породах кур. Это одомашненные породы кур, специально выведенные человеком для большего получения из них мяса.

Также все знают о бройлерах. Это скороспелый гибрид мясных кур, полученный путем межпородного скрещивания (гетерозис).

Цыпленок-бройлер — финальный гибрид, полученный в результате скрещивания нескольких линий разных пород кур (мясных родительских форм), проверенных на сочетаемость.Первоначально для такого скрещивания использовали породы корниш (в качестве отцовской формы) и белый плимутрок (в качестве материнской формы).

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“Гормон роста не колют никому. Это белок, который если не термически развалился бы, а рассыпался бы в нас до аминокислот”, — добавила она.

Антибиотики в курицах

Что касается антибиотиков, то, как отметила специалист, их действительно применяют —и это хорошо.

“Антибиотики - это не титановая пластина в курице, которая на века останется там. У них есть срок выведения из организма”, — пояснила Франц.

И добавила, что курице не дают никаких антибиотиков задолго до того, как ее пустят на мясо.

“Это очень строго регулируется в промышленных масштабах”, — подчеркнула эксперт.

Так нужно ли сливать первичный бульон?

Фото: freepik.comАлександра Франц убеждена: можно спокойно варить на первом бульоне, это “вкуснее и питательней”.

“Выливая первичный бульон, вы не с гормонами и антибиотиками прощаетесь, а с водорастворимыми витаминами и минералами”, — резюмировала она.

Ранее Telegraf.news писал, что химик Александра Франц в одном из роликов в TikTok эксперт решила дать компетентное объяснение на вопрос о том, чем отличаются действие соды и разрыхлителя и нужно ли гасить первую уксусом при приготовлении выпечки.

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