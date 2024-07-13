Даже съедобные грибы в этих местах ядовиты. Где белорусам не следует собирать?

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Опубликовано: 13.07.2024 17:04 , Обновлено: 13.07.2024

Жара и малое количество дождей вынуждают белорусов искать грибы в не самых лучших местах. Иногда даже съедобные, выросшие в неподходящих условиях могут отправить организм человека. Собрали информацию, почему не стоит их собирать в некоторых местах.

Грибы известны тем, что очень быстро впитывают вредные вещества из почвы, воздуха и воды. А значит даже обычно безобидные виды могут нанести вред организму. Грибы могут содержать такие опасные для человека вещества, как кадмий, свинец, ртуть или мышьяк.

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Употребление таких грибов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к отравлению тяжёлыми металлами, которое проявляется головными болями, тошнотой, поражением почек и печени и даже неврологическими расстройствами. Естественно, вы можете этого не заметить после одиночного употребления, но вещества начнут накапливается в вашем организме. Чтобы этого не случилось, белорусам следует следовать некоторым простым правилам.

“Тяжелые металлы, включая кобальт (Co), свинец (Pb), медь (Cu), марганец (Mn), хром (Cr), цинк (Zn), кадмий (Cd) и железо (Fe), были признаны одними из самых печально известных опасных видов вредных веществ. Предполагается, что эти тяжелые металлы наносят значительный токсикологический ущерб здоровью даже при низких концентрациях . Более того, употребление грибов, загрязненных тяжелыми металлами, может привести к повреждению почек и сердца, что приводит к нарушению работы пищеварительной, иммунологической, костной и нервной систем”, - говорится в статье на портале ScienceDirect.

В каких съедобных грибах может быть больше всего вредных тяжёлых металлов?

Ещё в 2009 году исследовательская группа из Университета Кастилия-Ла-Манча (UCLM) проанализировала содержание тяжелых металлов в 12 видах грибов и обнаружила, что их содержание варьируется в зависимости от вида грибов. Результаты исследования, опубликованные в журнале Biometals, показали, что наибольшее количество свинца и неодима содержится в лисичках. В них обнаружили неодим (7,1 мкг/грамм) и свинец (4,86 мкг/г). Но и другие виды могут накапливать вредные вещества.

Где нельзя собирать грибы?

Угроза отравления возникает в случае, если вы собираете грибы вблизи от железной дороги, в придорожных канавах и на опушках леса рядом с дорогами с интенсивным движением.

Выхлопные газы автомобилей содержат различные токсичные соединения, в том числе тяжелые металлы, которые оседают в почве. А грибы, растущие в таких местах, активно их впитывают. Кроме того, химикаты, используемые для удаления льда с дорог зимой, также могут проникать в почву, что еще больше увеличивает риск загрязнения.

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Мало того, даже грибы, растущие на опушке леса, вдали от непосредственного источника загрязнения, могут быть опасными. Последние исследования показали, что тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества могут переноситься грунтовыми водами и откладываться в местах, удаленных от источника выбросов. Поэтому грибы, собранные на опушке леса возле промышленных предприятий или дорог, могут быть не менее опасны, чем собранные непосредственно в самих загрязненных местах.

[inf]Таким образом, не собирайте грибы вблизи производственных предприятий, мусорных свалок, дорог с интенсивным движением и придорожных канав. Откажитесь от сбора грибов в парках и лесопарках в черте города. [/inf]

Можно ли понять, что съедобные грибы отравлены?

Визуально часто очень сложно отличить безвредные грибы от тех, что накопили тяжёлые металлы и другие вредные вещества. Поэтому полагаться на внешний вид не стоит. Но всё-таки помните, что у растущих в загрязненных местах, могут проявляться аномалии, такие как изменение цвета, неправильная (кривая) форма или пятна на шляпках. Если гриб выглядит подозрительно, лучше его не собирать.

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