Что в составе конфет «влияет на внимание детей»? На «Коммунарке» назвали 2 вещи, которые нужно искать на упаковке

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Опубликовано: 08.01.2025 15:36 , Обновлено: 13.02.2025

Часто бывает, что тот или иной производитель конфет, печенья или шоколада добавляет в состав «секретные» ингредиенты, которые не указаны на упаковке. Они могут не представлять существенного вреда, однако их употребление всё равно чревато рисками. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь в разговоре с журналисткой Telegraf.news назвала 2 вещи, на которые стоит обращать внимание при покупке сладостей.

Специалист объяснила, что все рецептуры на кондитерских фабриках обязаны быть согласованы с Министерством здравоохранения, то есть ничего крайне опасного в конфетах быть не может.

Однако существуют 2 красителя, которые, по её словам, «влияют на активность и внимание детей», поэтому их наличие в составе обязательно должно указываться на упаковке.

Сладости с какими красителями не стоит давать детям?

Анна Козырь рассказала, что речь идёт о:

Е102 (тартразин),

E122 (кармуазин).

«Несмотря на то, что эти добавки официально разрешены Минздравом и их используют многие фабрики, мы отдаём предпочтение лишь натуральным красителям», — заверила начальник по качеству СОАО «Коммунарка».

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото Telegraf.news

[info_b] Тартразин — органическое соединение, которое используют как пищевой краситель золотисто-желтого оттенка. По данным Википедии, его применяют при производстве:

различных газированных напитках (таких как Mountain Dew, Тархун, Тоник и прочих);

мороженого;

желе;

пюре;

супов;

йогуртов;

горчицы;

конфет;

тортов.

Также, зачастую, краситель Е102 можно встретить в консервированных овощах и фруктах.

“Исследования показали, что регулярное употребление Е102 приводит к выраженной гиперактивности и дефициту внимания”, — отметили в компании “Про-здоровье”. Поэтому производителей обязали указывать наличие пищевой добавки внутри состава продуктов и отмечать потенциальный вред для ребенка.

Кармазин («кармуазин, азорубин») — органическое азосоединение, которое также используют как пищевой краситель красного цвета. Его применяют при производстве:

«цветных кусочков» ананасов;

марципановых изделиях;

добавках к желе.

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В свою очередь, согласно данным исследования, финансируемого Агентством по стандартам на пищевые продукты Великобритании, всего есть 6 пищевых красителей, наиболее тесно связанных с гиперактивностью у детей:

E102 (тартразин);

E104 (хинолиновый желтый);

E110 (желтый закат FCF);

E122 (кармуазин);

E124 (понсо 4R);

E129 (красный очаровательный).

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) подчеркнули, что если ваш ребенок гиперактивен или страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), есть некоторые данные, позволяющие предположить, что отказ от этих 6 пищевых красителей может помочь. Однако важно знать, что “гиперактивность может иметь множество различных причин, включая генетику, и пищевые красители, вероятно, являются лишь небольшой частью проблемы”.

“Связь между пищевыми красителями и гиперактивностью не полностью определена; для ее подтверждения необходимы дополнительные исследования”, — обратили внимание в NHS.

Процесс производства конфет "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Вредно ли пальмовое масло в сладостях?

По словам специалиста, пальмовое масло, которого так боятся многие белорусы, «сегодня идёт очищенное» и его использование, опять же, не запрещено. Однако на предприятии заверили, что в чистом виде его также не применяют — только в составе начинок.

«Можно ли сказать, что люди зря его боятся? Всё зависит от количества. Мы не можем давать каких-то чётких рекомендаций, но скажем так: употребление сладостей в любом случае должно быть умеренным», — сказала Анна Козырь.

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Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

А что насчёт какао-масла?

К слову, некоторые производители используют эквивалент какао-масла — более дешёвый аналог качественного сырья. Специалисты “Коммунарки” обратили внимание, что официального запрета на него нет, потому тот же белорусский Минздрав разрешает добавлять в продукцию до 5%. Тем не менее это влияет на текстуру, что делает конфеты не такими вкусными, как те, что сделаны без добавления эквивалента, отметила главный технолог фабрики Ирина Мацыгуд.

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Ранее Telegraf.news писал: бывает, что при покупке конфет мы иногда можем переборщить и взять слишком много. Съел пару штук, угостил друзей – и всё, больше не лезет. Тогда сладости лежат и покорно ждут своего часа. Однако можно ли их есть, если закончился срок годности? Что с ними происходит в этот момент? На эти вопросы журналистов Telegraf.news помогли ответить специалисты белорусской фабрики «Коммунарка».

Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент