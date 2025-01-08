Что в составе конфет «влияет на внимание детей»? На «Коммунарке» назвали 2 вещи, которые нужно искать на упаковке
Часто бывает, что тот или иной производитель конфет, печенья или шоколада добавляет в состав «секретные» ингредиенты, которые не указаны на упаковке. Они могут не представлять существенного вреда, однако их употребление всё равно чревато рисками. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь в разговоре с журналисткой Telegraf.news назвала 2 вещи, на которые стоит обращать внимание при покупке сладостей.
Специалист объяснила, что все рецептуры на кондитерских фабриках обязаны быть согласованы с Министерством здравоохранения, то есть ничего крайне опасного в конфетах быть не может.
Однако существуют 2 красителя, которые, по её словам, «влияют на активность и внимание детей», поэтому их наличие в составе обязательно должно указываться на упаковке.
Сладости с какими красителями не стоит давать детям?
Анна Козырь рассказала, что речь идёт о:
- Е102 (тартразин),
- E122 (кармуазин).
«Несмотря на то, что эти добавки официально разрешены Минздравом и их используют многие фабрики, мы отдаём предпочтение лишь натуральным красителям», — заверила начальник по качеству СОАО «Коммунарка».
[info_b] Тартразин — органическое соединение, которое используют как пищевой краситель золотисто-желтого оттенка. По данным Википедии, его применяют при производстве:
- различных газированных напитках (таких как Mountain Dew, Тархун, Тоник и прочих);
- мороженого;
- желе;
- пюре;
- супов;
- йогуртов;
- горчицы;
- конфет;
- тортов.
Также, зачастую, краситель Е102 можно встретить в консервированных овощах и фруктах.
“Исследования показали, что регулярное употребление Е102 приводит к выраженной гиперактивности и дефициту внимания”, — отметили в компании “Про-здоровье”. Поэтому производителей обязали указывать наличие пищевой добавки внутри состава продуктов и отмечать потенциальный вред для ребенка.
Кармазин («кармуазин, азорубин») — органическое азосоединение, которое также используют как пищевой краситель красного цвета. Его применяют при производстве:
- «цветных кусочков» ананасов;
- марципановых изделиях;
- добавках к желе.
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В свою очередь, согласно данным исследования, финансируемого Агентством по стандартам на пищевые продукты Великобритании, всего есть 6 пищевых красителей, наиболее тесно связанных с гиперактивностью у детей:
- E102 (тартразин);
- E104 (хинолиновый желтый);
- E110 (желтый закат FCF);
- E122 (кармуазин);
- E124 (понсо 4R);
- E129 (красный очаровательный).
В Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) подчеркнули, что если ваш ребенок гиперактивен или страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), есть некоторые данные, позволяющие предположить, что отказ от этих 6 пищевых красителей может помочь. Однако важно знать, что “гиперактивность может иметь множество различных причин, включая генетику, и пищевые красители, вероятно, являются лишь небольшой частью проблемы”.
“Связь между пищевыми красителями и гиперактивностью не полностью определена; для ее подтверждения необходимы дополнительные исследования”, — обратили внимание в NHS.
Вредно ли пальмовое масло в сладостях?
По словам специалиста, пальмовое масло, которого так боятся многие белорусы, «сегодня идёт очищенное» и его использование, опять же, не запрещено. Однако на предприятии заверили, что в чистом виде его также не применяют — только в составе начинок.
«Можно ли сказать, что люди зря его боятся? Всё зависит от количества. Мы не можем давать каких-то чётких рекомендаций, но скажем так: употребление сладостей в любом случае должно быть умеренным», — сказала Анна Козырь.
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А что насчёт какао-масла?
К слову, некоторые производители используют эквивалент какао-масла — более дешёвый аналог качественного сырья. Специалисты “Коммунарки” обратили внимание, что официального запрета на него нет, потому тот же белорусский Минздрав разрешает добавлять в продукцию до 5%. Тем не менее это влияет на текстуру, что делает конфеты не такими вкусными, как те, что сделаны без добавления эквивалента, отметила главный технолог фабрики Ирина Мацыгуд.
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Ранее Telegraf.news писал: бывает, что при покупке конфет мы иногда можем переборщить и взять слишком много. Съел пару штук, угостил друзей – и всё, больше не лезет. Тогда сладости лежат и покорно ждут своего часа. Однако можно ли их есть, если закончился срок годности? Что с ними происходит в этот момент? На эти вопросы журналистов Telegraf.news помогли ответить специалисты белорусской фабрики «Коммунарка».
Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент