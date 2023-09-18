Нашли рецепт, где фарш не надо жарить. А что, так можно было?

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Опубликовано: 18.09.2023 15:00 , Обновлено: 18.09.2023

Кто из нас не любит сочные и ароматные котлеты, тефтели или другие блюда из фарша? Однако, чаще всего рецепты предполагают, что мясную начинку нужно обязательно жарить, что требует дополнительного времени и усилий. А что, если на обед или ужин вы хотите сделать что-нибудь на скорую руку, но обязательно мясное? Мы нашли вкусное блюдо, где фарш жарить не нужно. Рассказываем, что это и как приготовить.

Речь идет о намазке для бутербродов. Такой закуской можно как разбавить ежедневное меню, так и подавать на праздничный стол.

В Польше это блюдо называют Metka, а в Германии — Mettwurst (меттвурст, дословно — луковая колбаса из фарша). Делают ее как раз таки из сырого фарша и классифицируют как колбасу, но намазывают на бутерброды как спред. А в целом продукт чем-то похож на наш белорусский шпик, однако отличается по вкусу и, прежде всего, типу используемого мяса.

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Метт — свиной фарш высшего качества без сала с добавлением соли, репчатого лука, тмина и чёрного перца употребляют сырым в день приготовления. Для того чтобы получить фарш лучшей консистенции, свинину перерабатывают в полузамороженном состоянии и, по правилам обработки, температура не должна превышать 2°С. Использование льда для охлаждения запрещено.

Отметим, что потребление сырого мяса, в особенности рубленого, несет опасность заражения патогенными бактериями (иерсиниями, сальмонеллами, кишечной палочкой, кампилобактериями, листериями, а также паразитами и вирусами), но несмотря на это, немцы приучаются есть сырой фарш с раннего детства.

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Мясо в нем не перемолото в гладкую пасту, и внутри чувствуются мелкие кусочки. Основа — сырой рубленый фарш. Чем он жирнее, тем лучше вкус готового продукта.

При приготовлении намазки, не забывайте выбирать самые свежие ингредиенты — это гарантирует успех. Рецепт прост, и с ним справится даже любитель.

Новость Телеграф

Как приготовить намазку из сырого фарша?

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты :

350 г грудинки;

150 г щековины;

1 большая луковица;

1 чайная ложка майорана (можно заменить другой специей, например, базиликом, орегано или прованскими травами);

1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;

1/2 чайной ложки черемши;

1/2 чайной ложки черного молотого перца;

1/2 чайной ложки соли.

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Вы можете заменить грудинку и щековину любым другим видом свиного мяса. Но для данной намазки не советуем покупать готовый фарш.

Также вместо предложенных специй можете добавить свои любимые.

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Способ приготовления:

Нарежьте мясо полосками и очень мелко нарубите вместе с измельченным луком. Добавьте специи и вымесите смесь около 10 минут. Массирование придаст мясу еще более гладкую и пушистую текстур.

Когда фарш будет готов, переложите его в стеклянный герметичный контейнер и поставьте в холодильник на 1 день, чтобы ингредиенты соединились.

По истечении этого времени блюдо готова. Его лучше всего употреблять в пищу в течение 2-3 дней после приготовления.

Вкуснее всего такая луковая намазка сочетается со свежим хлебом или батоном. Можно посыпать его рубленым шнитт-луком, чесноком или щепоткой сушеного острого перца.

[info_b]Предупреждаем, что некоторые эксперты не советуют есть сырой фарш, так как в мясе могут присутствовать опасные бактерии, которые потенциально приведут к отравлению или инфекциям. [/info_b]

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