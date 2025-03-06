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Что скрывается за надписью "нормализованное" на этикетке молока? Вот чем отличается от цельного

Что скрывается за надписью "нормализованное" на этикетке молока? Вот чем отличается от цельного
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Молоко — продукт, который ежедневно присутствует на столе миллионов людей. Однако не все задумываются о том, что скрывается за надписями на этикетках. Например, что значит "нормализованное" молоко? И в чём его отличие от цельного? Журналисты Telegraf.news разобрались в деталях, чтобы понять, какое полезнее и помочь вам сделать осознанный выбор.

Что такое цельное молоко

Молоко — это результат жизнедеятельности животных, и его химический состав варьируется. Он зависит от множества факторов: породы коров, стадии лактации, сезона и индивидуальных характеристик животного.

Соответственно, количество жира и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), включающего белки, минералы и лактозу, постоянно меняется в определённых пределах.

Цельным называют молоко , которое не прошло обработку, влияющую на его состав. Жирность цельного молока изменяется от одной партии к другой, и в среднем составляет от 3 до 7%. Такое молоко проходит лишь обеззараживающую обработку для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Цельное молоко используют как основу, сырьё для последующей обработки и получения других видов молока. В Беларуси в магазины его не поставляют. Но такое молоко могут продавать частники при наличии документа о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

На магазинной упаковке молока может быть указано «молоко цельное», но это означает лишь то, что продукт создан из «жидкого» молока, а не сухого. В противном случае на упаковке была бы другая маркировка: «молоко восстановленное».

Преимущества и недостатки цельного молока

Как и у любого продукта, у цельного молока есть свои плюсы и минусы. Например, из преимуществ можно выделить:

  • Богатый источник питательных веществ — цельное молоко содержит белки, жиры, углеводы, витамины (A, D, B12), минералы (кальций, фосфор) и другие важные элементы.
  • Высокая энергетическая ценность — благодаря содержанию насыщенных жиров, цельное молоко обеспечивает организм энергией. Это особенно полезно для людей, занимающихся физическим трудом или спортом.
  • Хороший вкус — многие люди предпочитают вкус цельного молока обезжиренным вариантам благодаря его насыщенности.

Недостатки:

  • Высокое содержание жира — в цельном молоке содержится значительное количество насыщенных жиров, что может способствовать повышению уровня холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Калорийность — из-за высокого содержания жиров цельное молоко является достаточно калорийным продуктом, что может быть нежелательным для людей, стремящихся контролировать вес.
  • Аллергия и непереносимость лактозы — у некоторых людей наблюдается аллергия на белок коровьего молока или непереносимость лактозы, что делает употребление цельного молока невозможным.

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А что же такое нормализованное молоко?

Нормализованное молоко — это продукт, который получают путём доведения натурального молока до определённого уровня жирности (обычно 2,5% и 3,2%). Это делают либо смешиванием исходного молока со сливками, либо с обезжиренным молоком.

Как правило, в процессе нормализации исключается применение каких-либо синтетических добавок или растительных жиров — используются исключительно натуральные молочные ингредиенты.

Раньше фермеры получали сливки естественным образом, снимая верхний слой жира после отстаивания молока. Сегодня же на молочных заводах этот процесс автоматизирован благодаря использованию сепараторов.

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С их помощью сырое молоко разделяется на две части: обрат (обезжиренное молоко) и сливки. Затем обезжиренное молоко и сливки соединяют с цельным молоком, чтобы достичь нужной степени жирности, соответствующей стандартам производства. Так получается нормализованное молоко.

К примеру, если нужно снизить жирность исходного молока с 3,6% до 2,5%, его смешивают с обратом. Для увеличения жирности используют сливки.

Преимущества и недостатки нормализованного молока

Преимущества:

  • Стандартизация качества. Нормализация позволяет добиться стабильного состава молока по содержанию жиров и белков.
  • Оптимальное содержание жира. В зависимости от требований конкретного продукта, можно получить молоко с заданным процентом жирности. Например, для изготовления сметаны нужно больше жира, тогда как для питьевого молока — меньше.
  • Улучшение вкусовых качеств. Стабильное содержание компонентов делает конечный продукт более предсказуемым по вкусу и консистенции. Потребители получают продукт с постоянными характеристиками.
  • Удобство. Молоко легче хранить и транспортировать благодаря унифицированным характеристикам. Это снижает риск порчи товара и упрощает логистику.
  • Контроль над калорийностью. Те, кто следит за питанием, могут выбирать молоко с нужным содержанием жира, что помогает контролировать количество калорий.

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Недостатки:

  • Потеря некоторых полезных свойств. В процессе обработки молоко теряет часть витаминов и микроэлементов, которые присутствуют в сыром молоке. Хотя современные технологии позволяют минимизировать эти потери, они всё же имеют место.
  • Изменение естественного вкуса. Некоторые потребители отмечают, что нормализованное молоко имеет менее выраженный вкус по сравнению с цельным молоком.

Какое молоко выбрать — цельное или нормализованное?

Разница между этими видами молока заключается лишь в жирности. У цельного молока оно составляет от 3 до 7%, а у нормализованного всегда определённый процент жирности, который достигается путём смешивания цельного и обезжиренного молока.

[info_b]По составу и количеству питательных веществ цельное и нормализованное молоко не отличаются.[/info_b]

Нормализованное молоко больше подходит тем, кто следит за калорийностью рациона, так как позволяет контролировать количество потребляемых жиров.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

И цельное, и нормализованное молоко — это ценный источник белка, кальция и жирорастворимых витаминов A, D, E и K. По данным Национальных институтов здоровья США, цельное молоко и продукты на его основе особенно полезны для женского здоровья, в частности, для предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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