Зачем класть молоко в морозилку? Этот простой лайфхак продлит утренний сон

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Опубликовано: 22.01.2025 15:06 , Обновлено: 22.01.2025

Вы могли не знать об этом простом способе обращения с молоком, который сэкономит ваше время на приготовлении кофе. Особенно актуально с утра, когда мы готовы бороться за каждую секунду сна, но спешку на работу никто не отменял. Просто позаботьтесь об утренней пробуждающей чашке любимого напитка заранее. Журналисты Telegraf.news сейчас все расскажут.

Если вы из тех, кто не любит пить обжигающие напитки и всегда ждете, пока они остынут - спасет замороженное молоко.

Как это работает?

Просто залейте молоко в формочки для льда заранее; Достаньте пару кубиков и бросьте в кофе; Вуаля, не обжигающий кофе с молоком готов - можно бежать по делам.

Молоко теряет свойства при заморозке?

Молоко, конечно, можно замораживать. Но вот вопрос, останется ли после этого хоть какая-то польза? Кто-то считает, что после такого “перевоплощения” оно становится пустым. Что говорят специалисты?

По информации Международного консорциума геномики коровьего молока (International Milk Genomics Consortium, IMGC), молоко можно безопасно замораживать для дальнейшего употребления.

[info_b]International Milk Genomics Consortium - научный консультативный комитет, который состоит из экспертов в области молока, лактации, молочного хозяйства и продуктов.[/info_b]

Замораживание не оказывает существенного влияния на пищевую ценность коровьего молока, оно хорошо сохраняет свои питательные свойства;

При возвращении в жидкое состояние пищевая ценная молока в основном остается неизменной: ферменты и жирорастворимые витамины обычно не повреждаются, хотя иногда и истощаются, что делает решение заморозить молоко разумным шагом для многих семей;

Температура замерзания коровьего молока является показателем качества: быстрая заморозка (при -22 °C) лучше медленной (средняя температура морозильной камеры -18°C).

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Однако стоит помнить, что после заморозки молоко может поменять цвет, запах и консистенцию. Она может стать зернистой по причине отделения жира. Все из-за распада триглицеридов под действием липазы, что высвобождает жирные кислоты, которые могут окисляться. Поэтому это не является признаком порчи продукта.

[info_b]Никогда не замораживайте молоко в стеклянной таре. Это может привести к взрыву банки из-за расширения жидкости.[/info_b]

Сколько можно хранить молоко в морозилке?

Замороженное молоко можно хранить в морозильной камере не более 4-6 недель. Чем дольше оно будет храниться, тем меньше полезных свойств в нем останется, хотя продукт будет пригодным в пищу после размораживания.

Ранее Telegraf.news публиковал целый список того, то не портится очень долго. Кроме того, есть хитрости, позволяющие продлить свежесть продуктов. Почему эксперты советуют класть кофе в морозильник и что еще стоит заморозить? Вот несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые могут упростить жизнь.

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