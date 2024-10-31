Вскипятите молоко и влейте свекольный сок. Вы не поверите, какой деликатес получится

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Опубликовано: 31.10.2024 12:30 , Обновлено: 31.10.2024

Если вы любите необычные деликатесы, то этот рецепт как раз для вас. Смешайте молоко и свекольный сок, и вы не скроете свое удивление. То, что из этого получится, настолько вкусное блюдо, что, вероятно, вы будете готовить его гораздо чаще. Читайте дальше, и вы узнаете, о чем именно идет речь.

На первый взгляд, совмещать молоко и свекольный сок – не лучшая идея. С другой стороны, стоит задуматься, может ли из этого сочетания выйти что-то плохое или оно может быть вредным? Оказывается, нет. Потому что из этих двух ингредиентов можно приготовить домашний сыр, которого вы точно не найдете в магазине.

Вкус потрясающий, а приготовление простое. Вам просто нужно потратить немного времени и терпения. О том, как приготовить сыр из свекольного сока, вы можете узнать по рецепту ниже.

Молоко, свекольный сок и что еще?

Прежде чем изучить рецепт, вам также необходимо узнать, что вам понадобится. Вы уже знаете самые важные ингредиенты: свекольный сок и молоко. Другие продукты также будут необходимы. Их не так много, в чем вы убедитесь, просмотрев список ниже. Фотографии, иллюстрирующие приготовление сыра, взяты с канала Einfaches Rezept, который вы можете найти на YouTube.

Ингредиенты:

2 литра молока;

1 чайная ложка соли (с горкой);

3-4 свеклы;

1 лимон.

Рецепт сыра из свекольного сока

Налейте молоко в кастрюлю и добавьте соль. Тщательно перемешайте, а затем нагрейте на среднем огне до закипания.

Тем временем очистите свеклу, нарежьте ее кусочками и перемешайте. Процедите мякоть через сито в миску.

В полученный сок выдавите сок лимона. Перемешайте, а затем вылейте смесь в горячее молоко. Варите все 7-10 минут, пока не отделится сыворотка.

Поместите сито на край миски и застелите его марлей. Вылейте через него содержимое кастрюли. Собранный сыр отожмите, а затем заверните в марлю. Поставьте под пресс на 5 часов.

Должно получится примерно 300 грамм сыра. Когда все будет готово, разрежьте на кусочки и подавайте своей семье.

Ранее Telegraf.news публиковал еще один простой рецепт домашнего сыра. Вам понадобится всего лишь три продукта и немного терпения.

Как сделать вкуснейший домашний сыр? Понадобятся молоко и лимон