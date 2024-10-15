Больше никаких сырых яиц. Вот как приготовить домашний майонез по-другому
Майонез — это один из самых популярных соусов в мире (в СНГ точно), который добавляет вкус и текстуру множеству блюд. Однако традиционный рецепт приготовления в домашних условиях часто вызывает опасения из-за использования сырых яиц. Но не стоит отказываться от удовольствия! Есть альтернативный и безопасный способ.
Почему домашний майонез лучше магазинного?
Майонез - незаменимое дополнение к вареным яйцам, овощным салатам и салатикам. Он также хорошо сочетается с мясом, рыбой и различными соусами. В любом магазине вы найдете широкий ассортимент майонеза.
Однако вкус домашнего майонеза уникален и для многих намного лучше, чем у магазинного. В таком домашнем продукте нет консервантов, и вы точно знаете, что едите.
Поэтому стоит приготовить домашний майонез на своей кухне.
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Как приготовить домашний майонез без сырых яиц?
Если вы избегаете добавления сырых яиц в блюда или же хотите просто попробовать новый рецепт, приготовьте майонез сами не из сырого, а из вареного яйца.
Способ приготовления отличается от обычного, но гарантирует отличный вкус.
Ингредиенты:
- 2 вареных яйца;
- 100 мл подсолнечного масла;
- 1 чайная ложка горчицы;
- сок ½ лимона;
- соль;
- перец;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса по желанию.
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Чтобы приготовить домашний майонез, сварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте на мелкие кусочки.
Поместите их в высокую емкость, добавьте горчицу, лимонный сок, соль, перец и яблочный уксус по желанию.
Влейте масло и, используя ручной блендер, смешайте ингредиенты в гладкую и кремообразную пасту. Взбивайте до тех пор, пока все ингредиенты не будут тщательно перемешаны.
В конце приготовления майонез можно приправить солью и перцем.
Домашний майонез без сырых яиц прост в приготовлении и очень вкусен. Без консервантов и искусственных добавок он пригодится на кухне каждого гурмана. Поэтому стоит попробовать этот рецепт.
А как сделать его вообще без яиц?
Да, этот соус в домашних условиях можно приготовить, вообще не используя яйца. Но вам понадобится молоко.
Ингредиенты:
- молоко — 100 миллилитров;
- масло растительное — 220-250 миллилитров;
- сахар — 1-2 щепотки;
- соль — 1/2 чайных ложки;
- горчица — 1 чайная ложка;
- лимонный сок — 1 ст. ложка.
Перелейте молоко в миску и взбивайте его блендером в течение 1-2 минут до получения пышной массы.
Постепенно, продолжая взбивать, добавляйте растительное масло тонкой струйкой. Количество масла может варьироваться, главное — добиться желаемой густоты майонеза.
Затем добавьте горчицу, сахар, соль и лимонный сок.
Взбейте соус еще раз до однородной консистенции.
Как хранить домашний майонез?
Домашний майонез очень вкусный и хорошо сочетается с салатами, соусами, мясными и рыбными блюдами. Он обогатит вкус вашего блюда и заставит вас есть его с аппетитом.
Продукт нужно перелить в банку и хранить в холодильнике. Там он может находиться 3-4 дня.
Чем заменить майонез?
А для тех, кто хочет попробовать более вкусную и полезную альтернативу, есть другое предложение.
Например, хорошей заменой станут:
- натуральный йогурт;
- сливки или жирная сметана;
- самодельный соус.
Последний можно приготовить за считанные минуты. Понадобится только 3 ингредиента.
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