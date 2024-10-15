Больше никаких сырых яиц. Вот как приготовить домашний майонез по-другому

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Опубликовано: 15.10.2024 13:22 , Обновлено: 15.10.2024

Майонез — это один из самых популярных соусов в мире (в СНГ точно), который добавляет вкус и текстуру множеству блюд. Однако традиционный рецепт приготовления в домашних условиях часто вызывает опасения из-за использования сырых яиц. Но не стоит отказываться от удовольствия! Есть альтернативный и безопасный способ.

Почему домашний майонез лучше магазинного?

Майонез - незаменимое дополнение к вареным яйцам, овощным салатам и салатикам. Он также хорошо сочетается с мясом, рыбой и различными соусами. В любом магазине вы найдете широкий ассортимент майонеза.

Однако вкус домашнего майонеза уникален и для многих намного лучше, чем у магазинного. В таком домашнем продукте нет консервантов, и вы точно знаете, что едите.

Поэтому стоит приготовить домашний майонез на своей кухне.

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Как приготовить домашний майонез без сырых яиц?

Если вы избегаете добавления сырых яиц в блюда или же хотите просто попробовать новый рецепт, приготовьте майонез сами не из сырого, а из вареного яйца.

Способ приготовления отличается от обычного, но гарантирует отличный вкус.

Ингредиенты:

2 вареных яйца;

100 мл подсолнечного масла;

1 чайная ложка горчицы;

сок ½ лимона;

соль;

перец;

1 чайная ложка яблочного уксуса по желанию.

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Чтобы приготовить домашний майонез, сварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте на мелкие кусочки.

Поместите их в высокую емкость, добавьте горчицу, лимонный сок, соль, перец и яблочный уксус по желанию.

Влейте масло и, используя ручной блендер, смешайте ингредиенты в гладкую и кремообразную пасту. Взбивайте до тех пор, пока все ингредиенты не будут тщательно перемешаны.

В конце приготовления майонез можно приправить солью и перцем.

Домашний майонез без сырых яиц прост в приготовлении и очень вкусен. Без консервантов и искусственных добавок он пригодится на кухне каждого гурмана. Поэтому стоит попробовать этот рецепт.

А как сделать его вообще без яиц?

Да, этот соус в домашних условиях можно приготовить, вообще не используя яйца. Но вам понадобится молоко.

Ингредиенты:

молоко — 100 миллилитров;

масло растительное — 220-250 миллилитров;

сахар — 1-2 щепотки;

соль — 1/2 чайных ложки;

горчица — 1 чайная ложка;

лимонный сок — 1 ст. ложка.

Перелейте молоко в миску и взбивайте его блендером в течение 1-2 минут до получения пышной массы.

Постепенно, продолжая взбивать, добавляйте растительное масло тонкой струйкой. Количество масла может варьироваться, главное — добиться желаемой густоты майонеза.

Затем добавьте горчицу, сахар, соль и лимонный сок.

Взбейте соус еще раз до однородной консистенции.

Как хранить домашний майонез?

Домашний майонез очень вкусный и хорошо сочетается с салатами, соусами, мясными и рыбными блюдами. Он обогатит вкус вашего блюда и заставит вас есть его с аппетитом.

Продукт нужно перелить в банку и хранить в холодильнике. Там он может находиться 3-4 дня.

Чем заменить майонез?

А для тех, кто хочет попробовать более вкусную и полезную альтернативу, есть другое предложение.

Например, хорошей заменой станут:

натуральный йогурт;

сливки или жирная сметана;

самодельный соус.

Последний можно приготовить за считанные минуты. Понадобится только 3 ингредиента.

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