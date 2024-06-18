С этим соусом вы забудете про кетчуп. Как приготовить лучшую добавку к мясу на гриле и не только?

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Опубликовано: 18.06.2024 16:22 , Обновлено: 18.06.2024

Находитесь в поиске соуса на замену надоевшему кетчупу? Попробуйте приготовить айвар. Этот популярный на Балканах соус идеально подойдёт к мясным блюдам и достоин выступить в качестве самостоятельной намазки на бутерброд. Густой и ароматный айвар станет идеальной добавкой к блюдам в летнюю пору и непременно влюбит в себя всех, кто его попробует. Как приготовить этот соус?

Айвар - овощной соус, популярный на Балканском полуострове. Он играет очень важную роль в местной кухне, поэтому его нетрудно приобрести, обедая в хорватских, сербских, албанских или греческих ресторанах. Рецепт айвара очень прост, а его секрет заключается в правильных пропорциях используемых овощей и специй. Вы можете использовать его для разных блюд, но особенно вкусен он в сочетании с хлебом и мясом, приготовленным на гриле.

Айвар – балканский соус из запеченных овощей

Ингредиенты:

7 красных перцев,

2 больших баклажана,

1 банка нарезанных помидоров,

2 небольших перца чили,

2 белые луковицы,

5 зубчиков чеснока,

половинка лимона,

соль перец,

орегано,

чабер,

60 мл винного уксуса,

оливковое масло.

Способ приготовления:

Разрежьте баклажаны и перец на половинки. Удалите ненужные части (семена у перцев и зеленые кончики баклажанов) и выложите овощи на противень. Сбрызните их оливковым маслом и посыпьте солью. Запекайте при 200 градусах до мягкости. Обычно на это требуется около 15 минут. По истечении этого времени выждите, пока овощи остынут, и очистите их пальцами. Обжарьте нарезанный лук в кастрюле с небольшим количеством оливкового масла. Затем добавьте нарезанные помидоры, мелко нашинкованный чеснок и перец чили. Через несколько минут добавьте запеченный очищенный перец и нарезанные более мелкими кусочками баклажаны. Приправьте лимонным соком, солью и перцем, добавьте примерно чайную ложку чабера и орегано. Тушите все 25 минут. По истечении этого времени смешайте ингредиенты в пасту. Проверьте на вкус и при необходимости добавьте специй. Айвар готов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что часто придумать, каким соусом разнообразить блюдо, не так и просто, и вы можете снова потянуться к привычному, хоть уже и порядком поднадоевшему майонезу. Однако не стоит спешить. С появлением свежего укропа вы можете создать вкусный соус, который удачно сочетается со многими горячими блюдами и закусками, будь то мясо, картофель, яйца или рыба. Этот соус придаст новые нотки вкуса привычным блюдам, вынудив их быстрее покинуть ваши тарелки. Он прост в приготовлении и изыскан на вкус. Как же его сделать?

Вы больше не захотите использовать майонез. Как приготовить идеальный соус для горячих блюд?