Вкуснее чем драники? Эти овощные оладьи могут покорить любого

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.05.2024 14:23 , Обновлено: 07.05.2024

Заменить чем-то драники для белорусов может быть непосильной задачей, но этот рецепт может стать достойной альтернативой любимого многими блюда. Попробовав эти овощные оладьи, вы наверняка захотите приготовить их ещё не раз. Что нужно для их приготовления?

Сочетание ингредиентов в этом рецепте нежных и сытных овощных оладий может удивить и показаться противоречивым, но его их вкус вас точно не разочарует. Оладьи, приготовленные по этому рецепту, станут отличной альтернативой драникам. Они имеют великолепный вкус и насыщают на долгие часы. Для этого рецепта вам понадобятся кабачки и рис.

Вам понадобятся:

2 кабачка

½ стакана риса

1 маленькая луковица

1 яйцо

100 г желтого сыра

3 столовые ложки пшеничной муки

соль и перец по вкусу

Отварите рис до готовности. Затем очистите кабачки и натрите на крупной терке. Слегка посолите их и отставьте на 15 минут. Тем временем натрите лук и добавьте его к кабачкам. Слейте лишнюю жидкость.

В миску с кабачками натрите сыр, положите отваренный рис и добавьте муку, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Обжарьте оладьи на горячем масле с двух сторон до золотистого цвета. Получившиеся оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы ушёл лишний жир.

Ранее Telegraf.news писал о том, что уже совсем скоро вернётся долгожданное тепло, а это значит, что пора доставать шампуры и мангал уже не за горами. Telegraf.news собрал для вас пять рецептов маринада для шашлыков для того, чтобы сделать выходные вкусными и запоминающимися.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой