Лучше любых конфет. Как заготовить цукаты из клубники на зиму?

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Опубликовано: 24.06.2024 09:26 , Обновлено: 24.06.2024

Сезон клубники близится к завершению, и многие белорусы приступили к заготовке ягоды на зиму. Чаще всего дело сводится к приготовлению джемов, варенья либо просто замораживания ягоды. Однако есть рецепт вкуснейшего лакомства, которым вы сможете побаловать себя и своих близких в период, когда клубника исчезнет с прилавков. Рассказываем, как приготовить цукаты из клубники.

Пользовательница TikTok опубликовала рецепт цукатов из клубники, которые по вкусу превосходят даже конфеты. Несмотря на кажущуюся “замороченность” приготовить их не составит никакого труда. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов и немного терпения, чтобы обеспечить себя таким вкусным и натуральным угощением из любимых ягод на зиму. Что нужно делать?

Рецепт цукатов из клубники

Клубника -1 кг.

Сахар -800 гр

Вода -200 мл.

Лимонная кислота -1/3 ч.л либо 2 ст.л лимонного сока

Приготовление:

Для цукатов нужно выбирать ягоды покрепче и без повреждений. Срежьте плодоножки и аккуратно обмойте ягоды. В сотейнике смешайте сахар, воду и лимонный сок либо лимонную кислоту. Поставьте на плиту и приготовьте сироп: доведите смесь до кипения и помешивайте до полного растворения сахара. Как только всё растворится добавьте в сироп ягоды и аккуратно помешивая поварите их в кипящем сиропе 1-2 минуты ягоды, после чего выключите и дайте остыть. Процедите ягоды и поставьте сироп снова на плиту. Покипятите 2 минуты. Выключите, высыпьте туда снова ягоды и остудите. Снова поставьте на огонь и доведите до кипения, после чего выключите и остудите опять. На этом этапе ягоды снова нужно процедить от сиропа. Отдельно уварите сироп на среднем около 10-12 минут до загустения. Проверьте густоту капнув на тарелку, как в видео. Отправьте клубнику в загустевший сироп на 1 минуту и выключите огонь. Дайте полностью остыть. Выложите на поднос или решетку каждую ягодку. Теперь ягоды нужно подсушить. Это можно сделать на подоконнике либо на улице. Переворачивайте ягоды каждый день, чтобы они были глянцевые со всех сторон и подсушились. Всего на сушку уходит 4-5 дней.

Цукаты из клубники готовы! Хранить такие цукаты долго можно в морозилке. Сложите их в контейнер и доставайте зимой, когда захотите!

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