Как приготовить быстрый пирог с клубникой? Этот бабушкин рецепт порадует каждого сладкоежку

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Опубликовано: 13.06.2024 08:34 , Обновлено: 13.06.2024

Июнь в самом разгаре, и кто-то уже мог успеть подустать от обилия свежей клубники. Если вы не знаете, куда девать излишки ягоды, то воспользуйтесь простым бабушкиным рецептом приготовления вкусного летнего пирога с клубникой. Смешав всего несколько доступных ингредиентов с свежей ягодой, вы буквально за мгновение приготовите вкуснейшую массу для домашнего пирога. Такая выпечка проста в приготовлении и восхитительна на вкус, что непременно сделает её одним из лучших лакомств с клубникой в летнюю пору.

Кажется, что вкусная выпечка должна требовать много времени и усилий, но это далеко не всегда так. Иногда лучше отказаться от сложных блюд в пользу проверенных рецептов из бабушкиной тетради. Этот пирог как раз оттуда. Он порадует вас лёгкостью приготовления и очарует каждого как своим вкусом, так и внешним видом.

Быстрый пирог с клубникой

Для приготовления теста:

3 яйца,

1,5 стакана пшеничной муки,

полстакана сахара,

полстакана растительного масла,

1 чайная ложка разрыхлителя,

2 чайные ложки ванильного сахара

Для крошки:

полстакана пшеничной муки,

четверть пачки сливочного масла,

четверть стакана сахарной пудры,

Кроме того:

300 г свежей клубники,

панировочные сухари для посыпки,

сахарная пудра для украшения.

Подготовка:

Просейте муку с разрыхлителем. В другой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром и, когда смесь станет легкой и воздушной, медленно добавьте растительное масло, постоянно перемешивая. Затем постепенно добавляйте муку и пудру и недолго перемешивайте, пока смесь не станет однородной и без комков. Теперь приготовьте простую крошку, т. е. смешайте в миске муку, сахарную пудру и мягкое сливочное масло. Перетрите все пальцами до образования небольших комочков теста. Вылейте заранее приготовленную смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки, и посыпьте сверху панировочными сухарями. Сверху выложите промытую клубнику, очищенную от плодоножек, и покройте все это крошкой. Корж с клубникой выпекайте при температуре 180 градусов примерно 55-60 минут. Готовность проверьте деревянной зубочисткой. По истечении этого времени достаньте пирог из духовки, дайте ему остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой и он готов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что клубника — идеальная ягода для приготовления десертов без выпечки. В таких рецептах она не только лучше сохраняет свои витамины и вкус, но и дарит блюду неповторимый аромат и аппетитный красный оттенок. Приготовив чизкейк с клубникой по этому рецепту, и вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.

Клубничная «зебра» без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?