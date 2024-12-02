«Яндекс Go» оказался под угрозой закрытия в Беларуси из-за таксистов-нелегалов

Опубликовано: 02.12.2024 10:31 , Обновлено: 02.12.2024

Транспортная инспекция Министерства транспорта Беларуси решила усилить контроль за службами такси, вычисляя водителей, так и не вошедших в реестр автомобильных перевозчиков, который официально заработал в стране с 1 ноября 2024 года. Под угрозой оказался и популярный сервис "Яндекс Go".

Ситуацию в эфире гостелеканала ОНТ прокомментировалзаместитель начальника Транспортной инспекции Минтранса Дмитрий Куликовский. Тем таксистам, которые не пожелали вносить свои данные в реестр и в положенный срок не выполнили новые требования профильного ведомства, пригрозили “санкциями в ближайшее время”.

По словам Куликовского, теперь все диспетчерские службы обязаны каждый месяц до 10 числа подавать в министерство сведения о заказах - как выполненных, так и невыполненных. Эти данные будут сопоставляться с данными из реестра автомобильных перевозчиков и таким образом будут вычислять тех, кто занимается нелегальными перевозками.

“Каждый случай нелегальной перевозки будет подвергнут правовой оценке со стороны управления налоговой службы и Транспортной инспекции”, - пояснил, в свою очередь, начальник управления Минтранса Андрей Гладкий.

В сюжете телеканала сервис “Яндекс Go” привели в качестве примера того, как работают нелегальные таксисты в Беларуси. Как утверждают авторы репортажа, и после 1 ноября сервис продолжил обеспечивать заказами таксистов, которые официально не включены в реестр. Такая практика, как отметили журналисты, может обернуться проблемами для популярного сервиса, ведь по закону к ответственности за нелегальные перевозки могут привлечь не только непосредственно водителя, но диспетчера.

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Как вычисляют таксистов-нелегалов?

Впрочем, для того, чтобы вычислить таксистов-нелегалов, Транспортной инспекции вовсе не обязательно дожидаться ежемесячных отчётов диспетчерских служб. В том числе с этой целью сотрудники инспекции выходят в рейды на дороги совместно с ГАИ.

К примеру, как уже сообщал Telegraf.news, прямо сейчас в Минской и Могилевской областях проводятся тематические рейды, объектом которых являются именно водители такси.

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И если инспекторы ГАИ проверяют физическое состояние водителей, следят за соблюдением скоростных режимов, правил маневрирования, правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки пассажиров, а также обращают внимание на техническое состояние транспортного средства, то сотрудники Транспортной инспекции - пробивают по базе номера авто, выискивая тех, кого нет в реестре. При этом наказание для нелегалов весьма серьезное - вплоть до изъятия машины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первые же дни после того, как в Беларуси полноценно заработали основные положения президентского указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», белорусы начали жаловаться на взлетевшие цены на услуги такси. Пользователи также жаловались на то, что машин стало заметно меньше, из-за чего время ожидания такси заметно увеличилось. Минитранс, в свою очередь, отчитался о наполняемости Реестра перевозозчиков и пообещал “проанализировать” ситуацию на рынке такси.

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