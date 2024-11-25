ГАИ предупредила об 11-дневных рейдах в 2 областях Беларуси. Где пообещали проверить наличие ТО?

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Опубликовано: 25.11.2024 20:59 , Обновлено: 26.11.2024

Госавтоинспекция сообщила об 11-дневных рейдах в Минской и Могилевской областях. Так, профилактические мероприятия запланировали провести в период с 26 ноября по 6 декабря. Причем вместе со стражами дорог будет работать Транспортная инспекция Минтранса.

В этих двух регионах решили провести рейды на таксистов. Как рассказали в ГАИ Минщины, цель проверки - повысить безопасность дорожного движения, предотвратить ДТП и снизить тяжесть их последствий, а также уменьшить количество нарушений со стороны водителей такси.

Ежедневно в этот период инспекторы пообещали следить за тем, как таксисты соблюдают ПДД. “Особое внимание” решили уделить пресечению следующих нарушений:

вождение в нетрезвом виде или без прав,

превышение скорости,

выезд на встречную полосу, где это запрещено,

непредоставление преимущества пешеходам на переходах.

Также правоохранители на Минщине запланировали проверить исправность авто, наличие пройденного техосмотра и соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров (это в том числе использование ремней безопасности, соответствие количества пассажиров числу мест).

ГАИ Могилевской области также сообщила, что стражи дорог проконтролируют соблюдение ПДД таксистами по всей области. А поможет им Транспортная инспекция.

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На Брестчине - рейды на маршрутчиков

В Госавтоинспекции Брестской области отчитались, что их сотрудники постоянно проводят рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток. “Инспекторы ГАИ обращали особое внимание на физическое состояние водителей, проводили профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД и напоминали, что дорога не прощает ошибок”, - рассказали в ведомстве.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Там добавили, что “особое внимание” стражи дорог обращали на скорость движения авто. В ГАИ утверждают, что водители маршруток “не в полной мере понимают, какая огромная ответственность лежит на их плечах”, ведь пассажиры на определенное время “доверяет им самое ценное – свою жизнь”.

Инспекторы пообещали продолжить такие рейды.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Гомельщины объявила “усиление контроля” на двух участках автомобильных дорог региона. По словам инспекторов, наряды дорожно-патрульной службы уже направили в места, которые характеризуются наибольшей аварийностью.

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