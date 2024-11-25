ГАИ предупредила об 11-дневных рейдах в 2 областях Беларуси. Где пообещали проверить наличие ТО?
Госавтоинспекция сообщила об 11-дневных рейдах в Минской и Могилевской областях. Так, профилактические мероприятия запланировали провести в период с 26 ноября по 6 декабря. Причем вместе со стражами дорог будет работать Транспортная инспекция Минтранса.
В этих двух регионах решили провести рейды на таксистов. Как рассказали в ГАИ Минщины, цель проверки - повысить безопасность дорожного движения, предотвратить ДТП и снизить тяжесть их последствий, а также уменьшить количество нарушений со стороны водителей такси.
Ежедневно в этот период инспекторы пообещали следить за тем, как таксисты соблюдают ПДД. “Особое внимание” решили уделить пресечению следующих нарушений:
- вождение в нетрезвом виде или без прав,
- превышение скорости,
- выезд на встречную полосу, где это запрещено,
- непредоставление преимущества пешеходам на переходах.
Также правоохранители на Минщине запланировали проверить исправность авто, наличие пройденного техосмотра и соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров (это в том числе использование ремней безопасности, соответствие количества пассажиров числу мест).
ГАИ Могилевской области также сообщила, что стражи дорог проконтролируют соблюдение ПДД таксистами по всей области. А поможет им Транспортная инспекция.
На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем
На Брестчине - рейды на маршрутчиков
В Госавтоинспекции Брестской области отчитались, что их сотрудники постоянно проводят рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток. “Инспекторы ГАИ обращали особое внимание на физическое состояние водителей, проводили профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД и напоминали, что дорога не прощает ошибок”, - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что “особое внимание” стражи дорог обращали на скорость движения авто. В ГАИ утверждают, что водители маршруток “не в полной мере понимают, какая огромная ответственность лежит на их плечах”, ведь пассажиры на определенное время “доверяет им самое ценное – свою жизнь”.
Инспекторы пообещали продолжить такие рейды.
Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Гомельщины объявила “усиление контроля” на двух участках автомобильных дорог региона. По словам инспекторов, наряды дорожно-патрульной службы уже направили в места, которые характеризуются наибольшей аварийностью.
ГАИ Гомельщины объявила «усиление контроля» на 2 трассах Беларуси. За какие 5 нарушений пообещали штрафовать первым делом?