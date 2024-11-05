Такси в Минске подорожало на 10−15%. Что говорят в Минтрансе?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.11.2024 08:08 , Обновлено: 15.11.2024

С 1 ноября в Беларуси полноценно заработали основные положения президентского указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». В первые же дни белорусы начали жаловаться на взлетевшие цены на услуги такси, а также на то, что машин стало заметно меньше, из-за чего время ожидания такси заметно увеличилось. Минитранс, в свою очередь, отчитался о наполняемости Реестра перевозозчиков и пообещал "проанализировать" ситуацию на рынке такси.

Указ №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» предусматривает создание в Беларуси отдельного Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Чтобы попасть в этот реестр водителям такси необходимо пройти курсы повышения квалификации и выполнить ряд требований, в частности, по оборудованию своего авто и организации пассажирских перевозок.

Как и прогнозировали эксперты отрасли, далеко не все водители, которые до сих пор подрабатывали в такси, смогли выполнить требования Минтранса. По данным ведомства, на 4 ноября в Реестр включены:

245 диспетчеров (в том числе 156 диспетчеров такси);

4,6 тыс. перевозчиков - это 86% от общего количества (включая более 3,1 тыс. перевозчиков автомобилями-такси);

26 тыс. водителей (62%), в том числе 13,9 тыс. водителей автомобилей-такси;

22,4 тыс. транспортных средств (63%), в том числе более 12,4 тыс. автомобилей-такси.

Несмотря на казалось бы внушительные цифры, в первые же дни ноября рядовые пользователи такси ощутили на себя нехватку таксистов, из-за чего 1 ноября цены в Минске подскочили (об этом, в частности, написало госагентство “Минск-Новости”), а в следующие несколько дней начали выравниваться. Тем не менее, как показал мониторинг, проведённый порталом Office Life, поездки на такси в столице сейчас примерно на 10−15% выше, чем до введения реестра перевозчиков.

В качестве примера портал привёл старые и новые расценки в такси разных сервисов на два разных маршрута в разное время:

из Уручья в Национальный аэропорт на такси “Яндекс Go” после 19:00 можно было доехать за 55−57 рублей, с 1 ноября — 60−65 рублей,

от улицы Сурганова до Ангарской в час пик на “Такси 135” в октябре можно было доехать за 23−27 рублей, в ноябре это стоит уже 30−35 рублей.

Как отметил портал, в приложении “Яндекс Go” в первые дни ноября пользователи очень часто могли наблюдать следующее информационное сообщение: “Водителей на линии меньше обычного. Если торопитесь, лучше выбрать другой транспорт”.

“Теперь это не про быстрый способ добраться до куда-то”

Об этом же говорят и пользователи соцсетей. Так, под одним из роликов в TiIkTok на эту тему разгорелось бурное обсуждение. Автор видео заявила, что цены на услуги такси в столице поднялись лишь в час пик из-за того, что часть водителей не смогла (или не захотела) попасть в госреестр. Некоторые комментаторы же сообщили, что в отдельных случаях цена поездки по обычному для них маршруту выросла сразу в 2 раза.

Однако, больше всего комментариев связано именно с нехваткой свободных машин.

“Вчера ночью так и не удалось заказать, ждали минут 30 и нигде не было машин свободных”, - написала одна из зрительниц.

“Подорожало где-то на 20-30%, и когда вызывала такси, машину искало около 10 минут + ожидание было от 17 до 35 минут. Это ужасно, теперь это не про быстрый способ добраться до куда-то”, - пожаловалась другая.

Журналисты другого белорусского портала Tochka.by в первые же дни работы госреестра перевозчиков обратились за комментарием по поводу резкого роста цен на такси в Министерство транспорта и коммуникации. В пресс-службе ведомства заявили, что о ситуации проинформированы, но комментарии пообещали дать лишь после “более детального изучения всех данных”.

“Анализируем сейчас все данные. Проводим мониторинг”, – пояснили в Минтрансе.

Отметим, что начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий 23 октября заявлял, что в ведомстве “не прогнозирую повышения тарифов”. При этом он отметил, что цена на услуги такси варьируется в зависимости от многих факторов, в том числе, от текущего спроса и даже времени суток.

Подорожает ли в Беларуси такси после введения реестра перевозчиков? В Минтрансе дали прогноз по тарифам

А вот в сервисе “Яндекс Go” ещё в начале года спрогнозировали этой осенью «массовый отток» водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, что до 70% белорусских водителей, которые работают с сервисом, не смогут выполнить условия Минтранса и попасть в новый реестр. В сервисе также заявили, что это «не может не отразиться на потребителе» и ценах на услуги такси.

«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси