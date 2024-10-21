МАРТ признал "Яндекс Go" монополистом на рынке такси в Беларуси. Что потребовал?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси официально признало сервис "Яндекс Go" монополистом на рынке такси в Беларуси. По словам первого замглавы МАРТ Ивана Вежновца, для сервиса начинают действовать "все требования антимонопольного законодательства".
“Основное требование - это введение ценового регулирования. Одновременно для него автоматически начинают действовать все требования антимонопольного законодательства, то есть недискриминационные правила доступа потребителей к его услугам, недопущение монопольно высоких, монопольно низких цен”, - заявил в эфире гостелеканала ОНТ Вежновец.
Также от “Яндекс Go”, как утверждает чиновник, потребовали пояснить, как формируются повышающие коэффициенты стоимости поездок в часы пик.
“Они нам должны представить алгоритм расчета вот этих “горячих часов”. Как формируются повышающие коэффициенты, исходя из их математической модели, которая, как они говорят, заложена в программном продукте”, - добавил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.
Реестр автомобильных перевозок пассажиров
Ранее Telegraf.news писал, что в сервисе “Яндекс Go” спрогнозировали в конце августа на осень 2024 года “массовый отток” водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, сколько белорусских водителей не смогут попасть в новый реестр автомобильных пассажирских перевозчиков, создаваемый в стране.
Как пояснил руководитель сервиса такси в странах СНГ Кирилл Свинцов, потерять свой доход уже этой осенью могут до 70% водителей, работающих с ними. «В случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик», — утверждает Свинцов.
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С 1 августа белорусские таксисты могут вносить свои сведения в новый реестр пассажирских перевозчиков, который будет вести Транспортная инспекция по указу президента №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».
До 31 октября 2024 года будет действовать своеобразный переходный период, в течение которого перевозчики смогут подать сведения бесплатно, без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, придется платить госпошлину.
Если перевозчик до 1 ноября не успел внести сведения в реестр, оказывать свои услуги пассажирам он не имеет права.
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