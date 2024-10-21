МАРТ признал "Яндекс Go" монополистом на рынке такси в Беларуси. Что потребовал?

Опубликовано: 21.10.2024 08:33 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси официально признало сервис "Яндекс Go" монополистом на рынке такси в Беларуси. По словам первого замглавы МАРТ Ивана Вежновца, для сервиса начинают действовать "все требования антимонопольного законодательства".

“Основное требование - это введение ценового регулирования. Одновременно для него автоматически начинают действовать все требования антимонопольного законодательства, то есть недискриминационные правила доступа потребителей к его услугам, недопущение монопольно высоких, монопольно низких цен”, - заявил в эфире гостелеканала ОНТ Вежновец.

Также от “Яндекс Go”, как утверждает чиновник, потребовали пояснить, как формируются повышающие коэффициенты стоимости поездок в часы пик.

“Они нам должны представить алгоритм расчета вот этих “горячих часов”. Как формируются повышающие коэффициенты, исходя из их математической модели, которая, как они говорят, заложена в программном продукте”, - добавил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

Реестр автомобильных перевозок пассажиров

Ранее Telegraf.news писал, что в сервисе “Яндекс Go” спрогнозировали в конце августа на осень 2024 года “массовый отток” водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, сколько белорусских водителей не смогут попасть в новый реестр автомобильных пассажирских перевозчиков, создаваемый в стране.

Как пояснил руководитель сервиса такси в странах СНГ Кирилл Свинцов, потерять свой доход уже этой осенью могут до 70% водителей, работающих с ними. «В случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик», — утверждает Свинцов.

«Уйдут в тень или из профессии» — В «Яндекс Go» спрогнозировали отток 25 тыс. водителей такси в Беларуси. Что будет с ценами?

С 1 августа белорусские таксисты могут вносить свои сведения в новый реестр пассажирских перевозчиков, который будет вести Транспортная инспекция по указу президента №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

До 31 октября 2024 года будет действовать своеобразный переходный период, в течение которого перевозчики смогут подать сведения бесплатно, без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, придется платить госпошлину.

Если перевозчик до 1 ноября не успел внести сведения в реестр, оказывать свои услуги пассажирам он не имеет права.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре